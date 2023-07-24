Курс валют 24 июля — гривна снова просела

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке курс гривны несколько изменился по отношению к доллару. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара 24 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,16 грн. В покупке — 36,65 (+0,003) грн, в продаже — 37,38 (+0,012). Евро стоит в покупке 40,80 (-0,10) грн, в продаже — 41,79 грн (-0,077).

ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;

Ощадбанк — 36,75 грн — 37,75 грн;

ТАСкомбанк — 36,60 грн — 37,40 грн (+0,05);

Аккордбанк — 36,75 грн (+0,15) — 37,45 (+0,15) грн;

Радабанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн (+0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,14–37,20 грн. Евро — в покупке 41,39 грн, в продаже — 41,55 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,66 (-0,23 коп.) и 41,05 грн (-0,24 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, эксперты предупреждают о серьезных вызовах в будущем для украинского валютного рынка в связи с прекращением действия "зернового соглашения". Промедление с разрешением ситуации может ударить по курсу национальной валюты.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.