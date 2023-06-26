Курс валют 26 июня - доллар и евро подешевели

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 26 июня, на украинском наличном рынке наблюдаются незначительные валютные колебания. Некоторые банки снизили курс доллара и евро.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара 26 июня

Так, доллар в среднем стоит в покупке 37,20 гривны (-0.012). В покупке — 36,61 грн (-0,017), в продаже — 37,37. В некоторых банках доллар подешевел.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Правэкс Банк — 36,35 грн (-0,10) — 37,25 грн (-0,05);

ОТП Банк — 36,65 (-0,25) грн — 37,20 (-0,10) грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,45 грн;

Ощадбанк — 36,40(+0,05) грн — 37,35(-0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах 26 июня доллар и евро торгуются на несколько копеек дешевле. Американская валюта в ценовом коридоре 37,15 — 37,26 гривны. Евро в покупке стоит 40,75, в продаже — 40,95.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,81 (-0,35 коп.) и 40,20 грн (-0,37 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении операций с наличной валютой в терминальной сети.

Также мы писали, что Национальный банк Украины гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.