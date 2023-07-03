Курс валют 3 июля — доллар в банках и обменниках подешевеет

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке дешевеет доллар. Также Национальный банк Украины обновил курс валют 3 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара 3 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,22 гривны. В покупке — 36,73 грн (-0,028), в продаже — 37,46 (-0,07). Некоторые украинские банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Укрэксимбанк — 36,70 грн (-0,10) — 37,50 грн (-0,10);

Ощадбанк — 36,70 (-0,15) грн — 37,70 (-0,05);

Кредобанк — 37,00 (-0,05) грн — 37,51 (-0,03);

Аккордбанк — 36,80 (-0,05) грн — 37,65;

Sense bank — 36,55 грн — 37,35 (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро потеряли в цене несколько копеек. Американская валюта стоит 37,17–37,28 гривны. Евро в покупке стоит 40,80, в продаже — 41,00.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты по покупке на уровне 39,91 (+0,17 коп.) и 40,31 грн (+0,17 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, в Украине с 1 июля небанкам (обменникам) разрешили неограниченный по объему суммы доступ к своим счетам в финучреждениях для подкрепления касс наличными. Речь идет о денежных средствах в любой валюте.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.