Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Курс валют 31 июля: гривна снова просела в банках arrow

Курс валют 31 июля: гривна снова просела в банках

31 июля 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют 31 июля — гривна снова просела в банках
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке продолжает дорожать доллар. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

Читайте также:

Курс доллара 31 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,49 грн. В покупке — 37,07 (+0,03) грн, в продаже — 37,84 (+0,05). Евро стоит в покупке 41,05 (+0,02) грн, в продаже — 42,03 грн (+0,01).

Неделю назад доллар в покупке стоил 36,65 грн, в продаже — 37,38. Евро: в покупке 40,80 грн, в продаже — 41,79 грн.

  • ПриватБанк — 36,95 грн (+0,05) — 37,55 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 36,85 грн — 37,90 (+0,10) грн;
  • ТАСкомбанк — 37,15 грн — 37,80 грн (+0,05);
  • Правэксбанк — 37,00 грн — 37,80 (+0,05) грн;
  • Укрэксимбанк — 37,15 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);
  • Райффайзен Банк — 37.00 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,20);
  • ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,36-37,60 грн, что дешевле на несколько копеек. Евровалюта также потеряла незначительно: в покупке — до 41,50 грн, в продаже — 41,80 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,27 и 40,66 грн — в продаже.

Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на фоне проблемной ситуации с продлением действия "зернового соглашения" на протяжении последней недели продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты был больше свыше 190 млн долларов против предыдущей недели.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз