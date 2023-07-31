Курс валют 31 июля — гривна снова просела в банках

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке продолжает дорожать доллар. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара 31 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,49 грн. В покупке — 37,07 (+0,03) грн, в продаже — 37,84 (+0,05). Евро стоит в покупке 41,05 (+0,02) грн, в продаже — 42,03 грн (+0,01).

Неделю назад доллар в покупке стоил 36,65 грн, в продаже — 37,38. Евро: в покупке 40,80 грн, в продаже — 41,79 грн.

ПриватБанк — 36,95 грн (+0,05) — 37,55 грн (+0,05);

Ощадбанк — 36,85 грн — 37,90 (+0,10) грн;

ТАСкомбанк — 37,15 грн — 37,80 грн (+0,05);

Правэксбанк — 37,00 грн — 37,80 (+0,05) грн;

Укрэксимбанк — 37,15 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);

Райффайзен Банк — 37.00 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,20);

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,36-37,60 грн, что дешевле на несколько копеек. Евровалюта также потеряла незначительно: в покупке — до 41,50 грн, в продаже — 41,80 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,27 и 40,66 грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на фоне проблемной ситуации с продлением действия "зернового соглашения" на протяжении последней недели продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты был больше свыше 190 млн долларов против предыдущей недели.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.