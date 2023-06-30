Курс валют на 1 июля — доллар снова дешевеет

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском валютном рынке наблюдается определенное колебание стоимости доллара: в некоторых банках и обменниках американская валюта подешевела. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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По этим данным, доллар в среднем стоит 37,25 гривны. В покупке — 36,74 грн, в продаже — 37,46. Некоторые банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Укрэксимбанк — 36,70 грн (-0,10) — 37,50 (-0,10) грн;

Ощадбанк — 36,85 (-0,05) грн — 37,75;

Кредобанк — 37,00 (-0,05) грн — 37,51 (-0,03);

Аккордбанк — 36,80 (-0,05) грн — 37,65;

Sense bank — 36,55 грн – 37,35 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро потеряли в цене. Американская валюта стоит 37,40–37,35 гривны. Евро в покупке стоит 40,80, в продаже — 41,05.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,91 (+0,17 коп.) и 40,31 грн (+0,17 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.