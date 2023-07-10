Курс валют на 11 июля — в банках дорожает доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке — очередные незначительные колебания доллара и евро. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 11 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,18 грн. В покупке — 36,69 грн (+ 0,005), в продаже — 37,40 (-0,004). Евро стоит в покупке 40,29 грн (+0,051), в продаже — 41,19 грн (+0,092). Некоторые банки повысили курс.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,65 (+0,05);

УкрСиббанк — 36,75 (+0,05) грн — 37,45 (+0,05);

Правэкс-Банк — 36,95 (+0,05) грн — 37,35 (+0,05);

ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 (-0,05);

Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро повысились на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,13–37,22 гривны. Евро в покупке стоит 40,75, в продаже — 40,90.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,06 (+0,14 коп.) и 40,45 грн (+0,14 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.