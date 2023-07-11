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Курс валют на 12 июля: в Украине дешевеет доллар

11 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 12 июля — в Украине дешевеет доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке доллар дешевеет, а евро дорожает. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 12 июля

По этим данным доллар в среднем стоит 37,17 грн. В покупке — 36,67 грн (-0,023), в продаже — 37,39 (-0,005). Евро стоит в покупке 40,39 грн (+0,11), в продаже — 41,26 грн (+0,07). Некоторые банки понизили курс.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
Ощадбанк — 36,60 грн (-0,10) — 37,60 (-0,05) грн;
УкрСиббанк — 36,75 грн — 37,45 грн;
Правэкс-Банк — 36,85 (-0,05) грн — 37,30 (-0,05) грн;
Кредобанк — 36,87 грн (-0,09) — 37,38 (-0,09) грн;
Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40 грн;
Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар неизменен, а евро подорожало на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,14–37,22 грн. Евро в покупке стоит 40,78 грн, в продаже — 40,96 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,18 (+0,07 коп.) и 40,57 грн (+0,08 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.

Также мы писали, что в Украине готовят изменения в возвращении вкладов обанкротившихся финучреждений. Процедура станет гораздо проще.

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