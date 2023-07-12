Курс валют на 13 июля — в Украине евро и доллар пошли вверх

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке доллар и евро подорожали. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 13 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,18 гривны. В покупке — 36,72 грн (+0,042), в продаже — 37,41 (+0,014). Евро стоит в покупке 40,46 грн (+0,069), в продаже — 41,31 грн (+0,055). Некоторые банки изменили курс.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,70 грн (+0,10) — 37,65 (+0,05) грн;

Радабанк — 36,80 грн (-0,10) — 37,35 грн (-0,05);

ТАСкомбанк — 36,90 (-0,20) грн — 37,50 (-0,10) грн;

Укрэксимбанк — 36,75 грн (-0,10) — 37,55 грн (-0,10);

Sense bank — 36,55 (+0,15) грн — 37,35 (-0,05) грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро подорожали на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,15 — 37,23 грн. Евро в покупке стоит 40,85 грн, в продаже — 41,03 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,53 (+0,35 коп.) и 40,92 грн (+0,35 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время, к концу лета возможны резкие изменения.