Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Курс валют на 13 июля: в Украине евро и доллар пошли вверх arrow

Курс валют на 13 июля: в Украине евро и доллар пошли вверх

12 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 13 июля — в Украине евро и доллар пошли вверх
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке доллар и евро подорожали. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 13 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,18 гривны. В покупке — 36,72 грн (+0,042), в продаже — 37,41 (+0,014). Евро стоит в покупке 40,46 грн (+0,069), в продаже — 41,31 грн (+0,055). Некоторые банки изменили курс.

  • ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
  • Ощадбанк — 36,70 грн (+0,10) — 37,65 (+0,05) грн;
  • Радабанк — 36,80 грн (-0,10) — 37,35 грн (-0,05);
  • ТАСкомбанк — 36,90 (-0,20) грн — 37,50 (-0,10) грн;
  • Укрэксимбанк — 36,75 грн (-0,10) — 37,55 грн (-0,10);
  • Sense bank — 36,55 (+0,15) грн — 37,35 (-0,05) грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро подорожали на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,15 — 37,23 грн. Евро в покупке стоит 40,85 грн, в продаже — 41,03 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,53 (+0,35 коп.) и 40,92 грн (+0,35 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время, к концу лета возможны резкие изменения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз