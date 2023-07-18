Курс валют на 19 июля — в Украине дешевеет доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке доллар активно дешевеет, а евро дорожает. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 19 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,14 гривны. В покупке — 36,66 (-0,013) грн, в продаже — 37,35 (-0,031). Евро стоит в покупке 40,97 (+0,09) грн, в продаже — 41,93 грн (+0,010).

ПриватБанк — 36,55 грн (-0,05) — 37,15 грн (-0,05);

Ощадбанк — 36,70 грн (+0,05) — 37,70 грн;

Укрэксимбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,55 (-0,05) грн;

Sense bank — 36,55 грн — 37,25 (-0,05) грн;

Правэкс-Банк — 36,80 грн (-0,05) — 37,20 грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,40 (-0,10) грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит дешевле 37,08–37,17 грн. Евро в покупке стоит дороже 41,33 грн, в продаже — 41,51 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 41,07 (+0,05 коп.) и 41,48 грн (+0,04 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, украинский бизнес в июле улучшил прогнозы по уровню производства, инфляции, а также по курсу валют на 2023 год. Увеличилось количество респондентов, которые уверены, что курс в этом году не превысит 40 грн/$.

Также мы писали, что банки в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.