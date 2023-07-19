Курс валют на 20 июля – в каких банках доллар резко подешевел

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке гривна крепнет по отношению к доллару, и слабеет — по отношению к евро. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 20 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,13(-0,005) гривны. В покупке - 36,64 (-0,014) грн, в продаже — 37,34 (-0,008). Евро стоит в покупке 40,98 (+0,015) грн, в продаже — 41,92 грн (-0,015).

ПриватБанк — 36,55 грн (-0,05) — 37,15 грн (-0,05);

Ощадбанк — 36,55 грн (-0,15) — 37,60 грн (-0,10);

Укрэксимбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,55 (-0,05) грн;

Оптимальный — 37,10 грн (-0,03) — 37,17 (-0,08) грн;

Правэкс-Банк — 36,80 грн — 37,20 грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 (-0,10) грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит дороже нескольких копеек — 37,10-37,19 грн. Евро также стоит больше — в покупке 41,40 грн, в продаже — 41,55 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 41,01 (-0,05 коп.) и 41,42 грн (-0,04 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, НБУ считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что украинский бизнес в июле улучшил прогнозы по уровню производства, инфляции, а также по курсу валют на 2023 год. Увеличилось количество респондентов, которые уверены, что курс в этом году не превысит 40 грн/$.