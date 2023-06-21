Курс валют на 22 июня — в каких банках доллар подешевел

Отделение финучреждения "Ощадбанк". Фото: Новости.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 22 июня. Некоторые банки решили продавать доллар еще дешевле.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 22 июня

В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,6 гривны (-0,03). Доллар в покупке — 36,71 гривны (-0,08), в продаже — 37,36 (+0,003).

Предложения банков

Государственный ПриватБанк не менял курс доллара. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.

Ощадбанк выставил курс американской валюты без изменений на уровне 36,55 грн, продает за 37,45 грн.

Радабанк покупает валюту за 36,85 (-0,15), продает за 37,25 гривны (-0,05).

Оптимальный — доллар стоит в покупке 37,12 гривны (-0,036), в продаже — 37,21 гривны (-0,037).

Укрэксимбанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,60 (-0,05), в покупке — 37,30 гривны (-0,05).

В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,70, в продаже — 37,30(-0,10).

Sense bank выставил курс доллара в продаже на уровне 36,90 (+0,05), в покупке — 37,35 гривны (+0,05).

Доллар в обменниках

В обменных пунктах американская валюта почти не изменилась, а европейская потеряла несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,28-37,29 грн, евро — 40,60-40,86.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 22 июня в покупке на уровне 39,91 (-0,01) и 40,31 грн — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, в Украине продолжается постепенная политика валютной либерализации. В этот раз регулятор предоставил право резидентам делать денежные переводы за границу для расчета по внешним кредитам.

Также мы писали, что Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.