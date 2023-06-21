Курс валют на 22 июня: в каких банках доллар подешевел
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 22 июня. Некоторые банки решили продавать доллар еще дешевле.
Это следует из данных мониторинга портала Kurs.
Курс доллара на 22 июня
В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,6 гривны (-0,03). Доллар в покупке — 36,71 гривны (-0,08), в продаже — 37,36 (+0,003).
Предложения банков
Государственный ПриватБанк не менял курс доллара. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.
Ощадбанк выставил курс американской валюты без изменений на уровне 36,55 грн, продает за 37,45 грн.
Радабанк покупает валюту за 36,85 (-0,15), продает за 37,25 гривны (-0,05).
Оптимальный — доллар стоит в покупке 37,12 гривны (-0,036), в продаже — 37,21 гривны (-0,037).
Укрэксимбанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,60 (-0,05), в покупке — 37,30 гривны (-0,05).
В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,70, в продаже — 37,30(-0,10).
Sense bank выставил курс доллара в продаже на уровне 36,90 (+0,05), в покупке — 37,35 гривны (+0,05).
Доллар в обменниках
В обменных пунктах американская валюта почти не изменилась, а европейская потеряла несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,28-37,29 грн, евро — 40,60-40,86.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 22 июня в покупке на уровне 39,91 (-0,01) и 40,31 грн — в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Напомним, в Украине продолжается постепенная политика валютной либерализации. В этот раз регулятор предоставил право резидентам делать денежные переводы за границу для расчета по внешним кредитам.
Также мы писали, что Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.