Курс валют на 23 июня – где покупать доллар выгоднее всего

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 июня. Некоторые банки предлагают покупать доллар выгоднее.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара на 23 июня

В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,20 грн (-0,032). Доллар в покупке— 36,65 гривны (-0,058), в продаже — 37,37 (+0,009).

Предложения банков

Государственный ПриватБанк курс доллара не менял. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.

Ощадбанк выставил курс американской валюты без изменений на уровне 36,55 грн, продает за 37,45 грн.

В ПУМБ доллар стоит в покупке 37,75 гривны, в продаже — 37,50 гривны.

Радабанк покупает валюту за 36,85, продает за 37,20 гривны (-0,05).

Оптимальный — доллар стоит в покупке 37,16 гривны (+0,031), в продаже — 37,25 гривны (+0,032).

Укрэксимбанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,50 (-0,10), в покупке — 37,30 гривны.

В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,70, в продаже — 37,30(+0,10).

Sense bank выставил курс доллара в продаже на уровне 36,45 (-0,45), по покупке — 37,25 гривны (-0,10).

Доллар в обменниках

В обменных пунктах американская валюта подешевела. Доллар торгуется на уровне 36,80-37,30 грн, евро стоит 40,30-40,90.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 23 июня по покупке на уровне 40,16 (+0,20) и 40,55 грн (+0,20) — в продаже.

Также мы писали, что Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.