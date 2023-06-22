Курс валют на 23 июня: где покупать доллар выгоднее всего
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 июня. Некоторые банки предлагают покупать доллар выгоднее.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Kurs.
Курс доллара на 23 июня
В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,20 грн (-0,032). Доллар в покупке— 36,65 гривны (-0,058), в продаже — 37,37 (+0,009).
Предложения банков
Государственный ПриватБанк курс доллара не менял. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.
Ощадбанк выставил курс американской валюты без изменений на уровне 36,55 грн, продает за 37,45 грн.
В ПУМБ доллар стоит в покупке 37,75 гривны, в продаже — 37,50 гривны.
Радабанк покупает валюту за 36,85, продает за 37,20 гривны (-0,05).
Оптимальный — доллар стоит в покупке 37,16 гривны (+0,031), в продаже — 37,25 гривны (+0,032).
Укрэксимбанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,50 (-0,10), в покупке — 37,30 гривны.
В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,70, в продаже — 37,30(+0,10).
Sense bank выставил курс доллара в продаже на уровне 36,45 (-0,45), по покупке — 37,25 гривны (-0,10).
Доллар в обменниках
В обменных пунктах американская валюта подешевела. Доллар торгуется на уровне 36,80-37,30 грн, евро стоит 40,30-40,90.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 23 июня по покупке на уровне 40,16 (+0,20) и 40,55 грн (+0,20) — в продаже.
Также мы писали, что Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.