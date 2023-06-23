Курс валют на 24 июня — ряд банков продают доллар значительно дешевле

Отделение государственного финучреждения "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины выставил официальный курс валют на 24 июня. На наличном рынке наблюдается определенное затишье.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара на 24 июня

В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,23 гривны. Доллар в покупке — 36,61 гривны (-0,048), в продаже — 37,36 (-0,006).

Курс в банках

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Ощадбанк — 36,35(-0,20) грн — 37,25(-0,20);

Правэкс Банк — 36,35 грн (-0,10) — 37,25 грн (-0,05);

Райффайзен — 36,70 грн — 37,45 (+0,10) грн;

ОТП Банк — 36,65 (-0,25) грн — 37,20 (-0,10) грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Доллар в обменниках

В обменных пунктах американская валюта практически не изменилась, европейская подорожала на несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,25-37,30 грн, евро — 40,80-40,98.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 21 июня по покупке на уровне 39,81 (+0,35) и 40,20 грн (+0,37) — в продаже.



Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Также мы писали, что в Украине идет постепенная политика валютной либерализации. В этот раз регулятор предоставил право резидентам делать денежные переводы за границу для расчета по внешним кредитам.