Курс валют на 24 июня: ряд банков продают доллар значительно дешевле
Национальный банк Украины выставил официальный курс валют на 24 июня. На наличном рынке наблюдается определенное затишье.
Это следует из данных мониторинга портала Kurs.
Курс доллара на 24 июня
В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,23 гривны. Доллар в покупке — 36,61 гривны (-0,048), в продаже — 37,36 (-0,006).
Курс в банках
ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Ощадбанк — 36,35(-0,20) грн — 37,25(-0,20);
Правэкс Банк — 36,35 грн (-0,10) — 37,25 грн (-0,05);
Райффайзен — 36,70 грн — 37,45 (+0,10) грн;
ОТП Банк — 36,65 (-0,25) грн — 37,20 (-0,10) грн;
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Доллар в обменниках
В обменных пунктах американская валюта практически не изменилась, европейская подорожала на несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,25-37,30 грн, евро — 40,80-40,98.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 21 июня по покупке на уровне 39,81 (+0,35) и 40,20 грн (+0,37) — в продаже.
Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Напомним, Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.
Также мы писали, что в Украине идет постепенная политика валютной либерализации. В этот раз регулятор предоставил право резидентам делать денежные переводы за границу для расчета по внешним кредитам.