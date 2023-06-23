Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Курс валют на 24 июня: ряд банков продают доллар значительно дешевле arrow

Курс валют на 24 июня: ряд банков продают доллар значительно дешевле

23 июня 2023 21:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 24 июня — ряд банков продают доллар значительно дешевле
Отделение государственного финучреждения "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины выставил официальный курс валют на 24 июня. На наличном рынке наблюдается определенное затишье.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 24 июня

В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,23 гривны. Доллар в покупке — 36,61 гривны (-0,048), в продаже — 37,36 (-0,006).

Курс в банках

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Ощадбанк — 36,35(-0,20) грн — 37,25(-0,20);
Правэкс Банк — 36,35 грн (-0,10) — 37,25 грн (-0,05);
Райффайзен — 36,70 грн — 37,45 (+0,10) грн;
ОТП Банк — 36,65 (-0,25) грн — 37,20 (-0,10) грн;
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Доллар в обменниках

В обменных пунктах американская валюта практически не изменилась, европейская подорожала на несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,25-37,30 грн, евро — 40,80-40,98.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 21 июня по покупке на уровне 39,81 (+0,35) и 40,20 грн (+0,37) — в продаже.

Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Также мы писали, что в Украине идет постепенная политика валютной либерализации. В этот раз регулятор предоставил право резидентам делать денежные переводы за границу для расчета по внешним кредитам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас