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Курс валют на 26 июля: доллар подскочил в цене в банках и обменниках

25 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 26 июля – доллар подскочил в цене в банках и обменниках
ПриватБанк в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке доллар повысился в цене. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 26 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,32 гривны (+0,096). В покупке — 36,73 (+0,077) грн, в продаже — 37,45 (+0,073). Евро стоит в покупке 40,77 (+0,017) грн, в продаже — 41,74 грн (-0,013).

  • ПриватБанк — 36,60 грн (+0,05) — 37,20 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 36,85 грн — 37,65 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,90 грн (+0,30) — 37,55 грн (+0,15);
  • Правэксбанк — 36,85 грн (+0,15) — 37,40 (+0,15) грн;
  • Укрэксимбанк — 36,80 грн (+0,10) — 37,60 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (+0,20);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит на несколько копеек дороже: 37,29-37,39 грн. Евровалюта также добавила незначительно в покупке — до 41,45 грн, в продаже — 41,60 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,32 (-0,20 коп.) и 40,72 грн (-0,20 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, эксперты прогнозируют колебания на украинском валютном рынке на текущей неделе. Причиной может стать вероятное понижение Национальным банком Украины (НБУ) ключевой процентной ставки.

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