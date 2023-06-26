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Курс валют на 27 июня: в банках и обменниках подскочили доллар и евро

26 июня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 27 июня - в банках и обменниках подорожали доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке дорожают доллар и евро. Национальный банк Украины (НБУ) также установил новый курс валюты на 27 июня.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 27 июня

По этой информации, доллар в среднем стоит 37,23 гривны (+0,005). В покупке — 36,68 грн (+0,06), в продаже — 37,38 (+0,01). Украинские финучреждения также обновили курс, в частности, у некоторых из них доллар подорожал.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • Правэкс Банк — 36,50 грн (+0,15) — 37,30 грн (+0,05);
  • ОТП Банк — 36,65 грн — 37,25 (+0,05) грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,45 грн;
  • Ощадбанк — 36,45 (+0,10) грн — 37,45 (+0,20);
  • Аккордбанк — 36,75 (+0,25) грн — 37,55 (+0,05);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро торгуются на несколько копеек подороже. Американская валюта в ценовом коридоре 37,30 — 37,31 гривны. Евро в покупке стоит 40,80, в продаже — 41,02.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,90 (+0,09 коп.) и 40,29 грн (+0,09 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

Также мы писали, что НБУ прокомментировал всколыхнувшую интернет-пространство новость о том, что украинские банки якобы обязаны отчитываться обо всех платежах граждан. В регуляторе отметили, что указанная информация не соответствует действительности.

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