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Курс валют на 28 июня: доллар и евро дорожают

27 июня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 28 июня — доллар и евро дорожают
Американская валюта на кассе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском на наличном рынке продолжает дорожать валюта. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил курс доллара и евро на 28 июня.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 28 июня

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,26 гривны (+0,037). В покупке — 36,68 грн (+0,03), в продаже — 37,40 (+0,024). Большинство украинских баков также повысили курс.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • Правэкс Банк — 36,55 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 36,60 (+0,15) грн — 37,50 (+0,05);
  • Аккордбанк — 36,75 (+0,25) грн — 37,55 (+0,05);
  • Укрэксимбанк — 36,65 (+0,05) грн — 37,40 (+0,05);
  • Оптимальный — 37,22 грн (+0,03) — 37,30 (+0,03);
  • Райффайзен Банк — 36,50 грн (-0,20) — 37,45 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро торгуются на несколько копеек подороже. Американская валюта в ценовом коридоре 37,24 — 37,32 гривны. Евро в покупке стоит 40,89, в продаже — 41,06.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,09 (+0,19 коп.) и 40,49 грн (+0,20 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

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