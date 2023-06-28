Курс валют на 29 июня — в банках и в обменниках гривна девальвирует

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 29 июня. На наличном рынке гривна девальвирует.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара на 29 июня.

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,27 гривны. В покупке — 36,76 грн (+0,06), в продаже — 37,48 (+0,05). Большинство украинских банков повысили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Правэкс Банк — 36,70 грн (+0,15) — 37,45 грн (+0,05);

Ощадбанк — 36,70 (+0,10) грн — 37,70 (+0,20);

Sense bank — 36,55 (+0,10) грн — 37,40 (+0,10);

Укрэксимбанк — 36,80 (+0,15) грн — 37,60 (+0,15);

Оптимальный — 37,23 грн (+0,002) — 37,30 (+0,003);

Райффайзен Банк — 36,65 грн (+0,15) — 37,55 грн (+0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро торгуются на несколько копеек дороже. Американская валюта в ценовом коридоре — 37,37-37,40 гривны. Евро в покупке стоит 40,91, в продаже — 41,17.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,97 (-0,12 коп.) и 40,36 грн (-0,13 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.