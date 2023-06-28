Курс валют на 29 июня — в банках и в обменниках гривна девальвирует

Курс валют на 29 июня: гривна девальвирует в банках и обменниках
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 29 июня. На наличном рынке гривна девальвирует.
Это следует из данных мониторинга портала Kurs.
Курс доллара на 29 июня.
По этим данным, доллар в среднем стоит 37,27 гривны. В покупке — 36,76 грн (+0,06), в продаже — 37,48 (+0,05). Большинство украинских банков повысили курс.
ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Правэкс Банк — 36,70 грн (+0,15) — 37,45 грн (+0,05);
Ощадбанк — 36,70 (+0,10) грн — 37,70 (+0,20);
Sense bank — 36,55 (+0,10) грн — 37,40 (+0,10);
Укрэксимбанк — 36,80 (+0,15) грн — 37,60 (+0,15);
Оптимальный — 37,23 грн (+0,002) — 37,30 (+0,003);
Райффайзен Банк — 36,65 грн (+0,15) — 37,55 грн (+0,10);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обменниках
В обменных пунктах доллар и евро торгуются на несколько копеек дороже. Американская валюта в ценовом коридоре — 37,37-37,40 гривны. Евро в покупке стоит 40,91, в продаже — 41,17.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,97 (-0,12 коп.) и 40,36 грн (-0,13 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.