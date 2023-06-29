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Курс валют на 30 июня: в банках подскочил доллар

29 июня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 30 июня — в банках подскочил доллар
Иностранная валюта в кассе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке дорожает доллар. Национальный банк Украины также установил новый курс валют на 30 июня.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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По этим данным, доллар в среднем стоит 37,27 гривны. В покупке — 36,75 грн, в продаже — 37,47. Ряд украинских банков повысили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Идея Банк — 37,00 грн (+0,10) — 37,70 грн (+0,10);
Ощадбанк — 36,90 (+0,20) грн — 37,75 (+0,05);
Кредобанк — 37,05 (+0,05) грн — 37,54 (+0,09);
Аккордбанк — 36,80 (+0,10) грн — 37,60 (+0,10);
Оптимальный — 37,21 грн (+0,002) — 37,30 (+0,009);
Райффайзен Банк — 36,70 грн (+0,05) — 37,60 грн (+0,05);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро практически не изменились в цене. Американская валюта — 37,37-37,39 гривны. Евро в покупке стоит 40,93, в продаже — 41,15.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,99 (-0,01 коп.) и 40,38 грн (-0,01 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Также мы писали, что, по данным Нацбанка, в Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 миллиона долларов.

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