Курс валют на 30 июня: в банках подскочил доллар
В Украине на наличном рынке дорожает доллар. Национальный банк Украины также установил новый курс валют на 30 июня.
Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.
Курс доллара на 30 июня.
По этим данным, доллар в среднем стоит 37,27 гривны. В покупке — 36,75 грн, в продаже — 37,47. Ряд украинских банков повысили курс.
ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Идея Банк — 37,00 грн (+0,10) — 37,70 грн (+0,10);
Ощадбанк — 36,90 (+0,20) грн — 37,75 (+0,05);
Кредобанк — 37,05 (+0,05) грн — 37,54 (+0,09);
Аккордбанк — 36,80 (+0,10) грн — 37,60 (+0,10);
Оптимальный — 37,21 грн (+0,002) — 37,30 (+0,009);
Райффайзен Банк — 36,70 грн (+0,05) — 37,60 грн (+0,05);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обменниках
В обменных пунктах доллар и евро практически не изменились в цене. Американская валюта — 37,37-37,39 гривны. Евро в покупке стоит 40,93, в продаже — 41,15.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,99 (-0,01 коп.) и 40,38 грн (-0,01 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.
Также мы писали, что, по данным Нацбанка, в Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 миллиона долларов.