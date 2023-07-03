Курс валют на 4 июля — доллар и евро упали в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.

В Украине на наличном рынке продолжают дешеветь доллар и евро. Национальный банк Украины (НБУ) также обнародовал новый курс валют на 4 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 4 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,25 гривны. В покупке — 36,70 грн (-0,035), в продаже — 37,43 (-0,03). Евро стоит в покупке 40,26 грн (-0,014), в продаже — 41,17 грн (-0,029). Некоторые украинские банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

ТАСкомбанк — 36,75 грн (-0,25) — 37,40 грн (-0,20);

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,70;

Кредобанк — 37,00 грн — 37,45 (-0,06);

Аккордбанк — 36,70 (-0,10) грн — 37,55 (-0,10);

УкрСиббанк — 36,75 (-005) грн — 37,45 (-0,05);

ОТП Банк — 36,15 грн — 37,25 (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро практически не изменились. Американская валюта стоит 37,22–37,30 гривны. Евро в покупке стоит 40,80, в продаже — 40,95.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,90 (-0,01 коп.) и 40,28 грн (-0,03 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, в Украине запретят анонимное пополнение банковских карточек через терминальные сети. Теперь клиентам для идентификации нужно будет вносить дополнительную информацию.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.