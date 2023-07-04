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Курс валют на 5 июля: сколько стоят доллар и евро

4 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 5 июля – сколько стоят доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке доллар и евро в дальнейшем снижаются в стоимости. Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новый курс валют на 5 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют на 5 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,19 грн (-0,05). В покупке — 36,70 грн, в продаже — 37,43 (-0,08). Евро стоит в покупке 40,29 грн (+0,02), в продаже — 41,17 грн (-0,001). Некоторые украинские банки опустили курс.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • Ощадбанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,65 (-0,05);
  • Кредобанк — 36,98 грн (-0,02) — 37,42 (-0,03);
  • Правэкс-Банк — 37,00 (+0,25) грн — 37,35 (-0,10);
  • УкрСиббанк — 36,80 (+005) грн — 37,50 (+0,05);
  • Оптимальный — 37,14 грн (-0,05) — 37,24 (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро подешевели на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,15–37,27 гривны. Евро в покупке — 40,71, в продаже — 40,80.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,85 (-0,04 коп.) и 40,25 грн (-0,05 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже – 36,93.

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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Также мы писали, что по данным Нацбанка, в Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 миллиона долларов.

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