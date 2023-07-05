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Курс валют на 6 июля: в Украине стремительно дешевеет доллар

5 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 6 июля — в Украине стремительно дешевеет доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке продолжают стремительно дешеветь доллар и евро. Национальный банк Украины также установил новый курс валют на 6 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 6 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,16 грн. В покупке — 36,68 грн (-0,03), в продаже — 37,38 (-0,05). Евро стоит в покупке 40,23 грн (-0,07), в продаже — 41,14 грн (-0,04). Некоторые украинские банки опустили курс.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,80 грн (-0,15) — 37,40 грн (-0,15);
  • Ощадбанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,60 (-0,05);
  • Кредобанк — 36,77 грн (-0,21) — 37,34 (-0,08);
  • Аккордбанк — 36,65 (-0,05) грн — 37,45 (-0,05);
  • УкрСиббанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,45 (-0,05);
  • ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро подешевели почти на 10 копеек. Американская валюта стоит 37,14–37,23 гривны. Евро в покупке стоит 40,70, в продаже — 40,82.

Курс НБУ

По данным НБУ, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,83 (-0,03 коп.) и 40,22 грн (-0,03 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже – 36,93.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине запретят анонимное пополнение банковских карточек через терминальные сети. Теперь клиентам для идентификации нужно будет вносить дополнительную информацию.

Также НБУ может упразднить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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