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Курс валют на 7 июля: на рынке очередные колебания

6 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 7 июля — на рынке очередные колебания
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке после стабильного снижения доллара и евро некоторые банки повысили цены. Национальный банк Украины также обнародовал новый курс валют на 7 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют на 7 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,17 гривны. В покупке — 36,69 грн, в продаже — 37,39. Евро стоит в покупке 40,29 грн, в продаже — 41,18 грн.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,90 грн (+0,10) — 37,50 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,65;
  • Кредобанк — 36,96 грн (+0,19) — 37,43 (+0,09);
  • Правэкс-Банк — 36,75 (+0,15) грн — 37,25;
  • Укрэксимбанк — 36,55 (-005) грн — 37,35 (-0,05);
  • Оптимальный — 37,13 грн (+0,025) — 37,21 (+0,011);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар почти неизменен, а евро подешевел на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,15–37,22 гривны. Евро в покупке — 40,63, в продаже — 40,78.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,81 (-0,02 коп.) и 40,20 грн (-0,02 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

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