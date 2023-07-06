Курс валют на 7 июля — на рынке очередные колебания

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском наличном рынке после стабильного снижения доллара и евро некоторые банки повысили цены. Национальный банк Украины также обнародовал новый курс валют на 7 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют на 7 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,17 гривны. В покупке — 36,69 грн, в продаже — 37,39. Евро стоит в покупке 40,29 грн, в продаже — 41,18 грн.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

ТАСкомбанк — 36,90 грн (+0,10) — 37,50 грн (+0,10);

Ощадбанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,65;

Кредобанк — 36,96 грн (+0,19) — 37,43 (+0,09);

Правэкс-Банк — 36,75 (+0,15) грн — 37,25;

Укрэксимбанк — 36,55 (-005) грн — 37,35 (-0,05);

Оптимальный — 37,13 грн (+0,025) — 37,21 (+0,011);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар почти неизменен, а евро подешевел на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,15–37,22 гривны. Евро в покупке — 40,63, в продаже — 40,78.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,81 (-0,02 коп.) и 40,20 грн (-0,02 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.