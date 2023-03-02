Курс валют – сколько официально стоят доллар и евро

Курс валют в Украине 2 марта: сколько стоят доллар и евро
2 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс европейской валюты на уровне 38,64. Показатель ниже, чем было в предыдущий банковский день.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
-
Второй после Авакова: кем усилил состав донецкий "Шахтер"
-
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, если бы были людьми
-
Канада передала Украине военную помощь на сумму более 1 млрд долларов
-
Масштабные потери рф под Угледаром указывают на то, что оккупанты имеют серьезные проблемы армии, — ISW
-
Валютный рынок лихорадит: что будет с гривней
-
Киевское "Динамо" усилилось сразу двумя футболистами: о ком речь
-
Весна пришла: какой будет погода в Одессе и области
-
Россияне ночью обстреляли Запорожье: разрушена многоэтажка, есть жертвы
-
Только два дня: экономисты раскрыли секрет, когда выгоднее всего покупать валюту
-
ВСУ сбили вражеский БпЛА "Орлан-10" и поразили район сосредоточения врага, — Генштаб
Официальный курс валют НБУ
По этой информации, национальная валюта по отношению к доллару остается на том же уровне — 36,56.
1 февраля НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,82 гривны за евро.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,847, в продаже — 38,99 гривны. Евро покупают за 40,950, а продают за 41,190.
Курс доллара в банках
"Приватбанк" — 38,40 грн – 38,90 грн;
"Ощадбанк" — 38,00 грн – 39,75 грн;
"Укрэксимбанк" — 38,40 грн – 39,40 грн;
"Райффайзен" — 38,00 грн – 39,00 грн;
ПУМБ — 38,50 грн – 39,25 грн.
Напомним, по мнению экономистов, в Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны из-за традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.