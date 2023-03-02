Курс валют – сколько официально стоят доллар и евро

Курс евро снизился на несколько копеек

2 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс европейской валюты на уровне 38,64. Показатель ниже, чем было в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс валют НБУ

По этой информации, национальная валюта по отношению к доллару остается на том же уровне — 36,56.

1 февраля НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,82 гривны за евро.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,847, в продаже — 38,99 гривны. Евро покупают за 40,950, а продают за 41,190.

Курс доллара в банках

"Приватбанк" — 38,40 грн – 38,90 грн;

"Ощадбанк" — 38,00 грн – 39,75 грн;

"Укрэксимбанк" — 38,40 грн – 39,40 грн;

"Райффайзен" — 38,00 грн – 39,00 грн;

ПУМБ — 38,50 грн – 39,25 грн.

Напомним, по мнению экономистов, в Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны из-за традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.