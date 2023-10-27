Monobank обнародовал статистику потерь денег на биржах клиентами

Мобильное приложение. Фото: Monobank

Клиенты украинского финучреждения Monobank ежемесячно теряют миллионы на "несуществующих биржах". В октябре побили собственный рекорд — 6 миллионов гривен.

Об этом сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский.

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По его словам, среди украинцев на фоне войны желание заработать "легкие деньги" неуклонно растет.

Он напомнил, что ранее обнародовал статистику по мошенничеству по картам Monobank с марта по июль 2023 года. Тогда клиенты банка отдавали "брокерам и биржам" примерно по 3 миллиона гривен ежемесячно.

Сейчас за 15 дней октября "биржи" получили 6 миллионов гривен. Ожидается, что суммарно в октябре этот объем может составить 8-9 миллионов гривен.

"Я уже даже немного смущен. Нам очень сложно защитить "инвестора", который сам, в здравом уме, присылает деньги на несуществующую биржу, которая представляет собой номер карты физлица в каком-то украинском банке. Как им объяснить, что так делать не надо?!" — сообщил Гороховский.

Источник: Monobank

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об активизации интернет-мошенников. В последнее время выросло количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка, во время которых просят уточнить секретную информацию карт.

Также мы писали, что в Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 млн грн. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.