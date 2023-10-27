Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow "Легкие деньги" — клиенты Monobank потеряли миллионы на "несуществующих биржах" arrow

"Легкие деньги" — клиенты Monobank потеряли миллионы на "несуществующих биржах"

27 октября 2023 10:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Monobank обнародовал статистику потерь денег на биржах клиентами
Мобильное приложение. Фото: Monobank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты украинского финучреждения Monobank ежемесячно теряют миллионы на "несуществующих биржах". В октябре побили собственный рекорд — 6 миллионов гривен.

Об этом сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский.

Читайте также:

"Легкие деньги" в Украине

По его словам, среди украинцев на фоне войны желание заработать "легкие деньги" неуклонно растет.

Он напомнил, что ранее обнародовал статистику по мошенничеству по картам Monobank с марта по июль 2023 года. Тогда клиенты банка отдавали "брокерам и биржам" примерно по 3 миллиона гривен ежемесячно.

Сейчас за 15 дней октября "биржи" получили 6 миллионов гривен. Ожидается, что суммарно в октябре этот объем может составить 8-9 миллионов гривен.

"Я уже даже немного смущен. Нам очень сложно защитить "инвестора", который сам, в здравом уме, присылает деньги на несуществующую биржу, которая представляет собой номер карты физлица в каком-то украинском банке. Как им объяснить, что так делать не надо?!" — сообщил Гороховский.

 

монобанк биржи деньги
Источник: Monobank

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об активизации интернет-мошенников. В последнее время выросло количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка, во время которых просят уточнить секретную информацию карт.

Также мы писали, что в Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 млн грн. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме