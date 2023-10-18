Бизнес в медицинской сфере — какие компании в Украине имеют наибольшую выручку

Медицинское учреждение. Фото: Unplush

В Украине обнародовали рейтинг медицинских компаний по полученной выручке от ведения бизнеса. Топ-10 предприятий в сфере здравоохранения попали в Индекс Опендатабота.

Об этом информирует Opendatabot.

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Список индекса Opendatabot

Лидирует среди лучших компаний по выручке в медицинской сфере — Центр красного креста для медико-социальной поддержки и реабилитации, выручка которого составляет 2,18 млрд гривен.

На втором месте рейтинга — сеть медицинских лабораторий "Синево Украина" — 1,33 млрд гривен.

Замыкает тройку лидеров с доходом в 1,31 млрд гривен — Медицинский центр "Добробут-Поликлиника".

Источник: Opendatabot

Также в ТОП-10 лучших компаний в сфере здравоохранения попали:

Медлаборатория "Діла" — 1,27 млрд гривен;

Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепровского горсовета — 930,1 млн гривен;

Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова Днепровского городского совета — 815,42 млн гривен;

Медицинское объединение Луцкого городского территориального общества — 653,4 млн гривен;

Дом Медицины — 599,89 млн гривен;

Медлаборатория "Смартлаб" — 590,96 мл гривен;

Экспресс Аптека — 55,27 мл гривен.

Источник: Opendatabot

Индекс Opendatabot является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии бизнеса, основанный на данных из государственных реестров, реестров Опендатабота, финотчетности предприятий, информации о связях с РФ, санкционных списках.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Опендатабот опубликовал Индекс лучших компаний по выручке в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Возглавила список американская компания McDonald's.

Также обнародован Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавил список государственное финучреждение "ПриватБанк".