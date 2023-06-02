Топ подержанных автомобилей 2023 года в Украине: модели и цены

Миллион за колеса: какие подержанные автомобили больше всего покупают украинцы в 2023 году
Несмотря на войну, автомобильный рынок Украины продолжает работать и даже понемногу приходит в себя от кризиса. Это касается как рынка новых автомобилей, о которых мы писали ранее, так и продаж подержанных автомобилей.
Новини.LIVE рассказывают, как изменился рынок подержанных авто в Украине в 2023 году.
Немного статистики
Российское вторжение нанесло болезненный удар по украинской экономике, что не могло не повлиять на рынок авто. По данным "Института исследований авторынка" продажи автомобилей с пробегом в 2022 году просели на 24,7% по сравнению с 2021 годом.
Однако эксперты отмечают, что, учитывая обстоятельства, такие показатели можно считать успешными. Главное, что рынок продолжает жить. Тем более что 2021 год оказался самым успешным в истории украинского авторынка.
Наибольшее проседание рынка закономерно состоялось в марте 2022 года — всего около 300 сделок купли-продажи. Однако уже в апреле динамика резко пошла вверх. Продажи активизировались благодаря внедрению так называемого "нулевого" растаможивания. Пик продаж подержанных автомобилей был достигнут в сентябре (79 тыс. сделок купли-продажи). Впоследствии рынок стабилизировался на отметке около 70 тысяч.
Лидером продаж подержанных авто по итогам 2022 года стал бренд Volkswagen. Украинцы заключили 90,2 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,7% от общего количества.
Российский ВАЗ стали покупать меньше, чем в 2021 году – доля от общего количества сделок снизилась с 10,1% до 6,9%. Однако это не помешало автомобилям ВАЗ оказаться на втором месте по продажам в 2022 году – 48,9 тыс. сделок.
Третье место в рейтинге занял Renault (5,9%; 39,1 тыс. шт.), а четвертое – Skoda с долей 5,5% (39,1 тыс. шт.). На пятом месте разместилась Toyota (5,2%; 36,7 тыс. сделок).
Какие автомобили покупают украинцы в 2023 году
В январе 2023 года рекордно снизился импорт подержанных автомобилей. Меньше автомобилей, привезенных из-за границы, регистрировали только в начале российского вторжения в марте 2022 года и в "ковидном" апреле 2020 года.
Сокращение импорта происходило с июля 2022 года, с момента отмены так называемого "нулевого" растаможивания. Для сравнения, на его пике, в мае 2022 года, импортируемые автомобили с пробегом составляли более 64% от рынка продаж.
С начала 2023 года на украинском рынке подержанных авто лидируют три бренда. Это касается как продажи импортируемых автомобилей с пробегом, так и продаж авто на внутреннем рынке.
Правда, лидеры в двух случаях отличаются. В первой тройке лидеров продаж на внутреннем рынке – Volkswagen, Renault и российской ВАЗ. А среди импортированных авто с пробегом больше покупают Volkswagen, Renault и Skoda.
При этом Volkswagen с начала года сохраняет лидерство. Российский ВАЗ со второй строчки в начале года спустился на третью в марте по продажам на внутреннем рынке.
Обогнали ВАЗ автомобили Renault, которые с марта занимают вторую строчку продаж на внутреннем рынке подержанных автомобилей.
В апреле первая пятерка брендов в рейтинге продаж подержанных автомобилей на внутреннем рынке выглядит так:
- Volkswagen – 9,6 тыс. сделок купли-продажи, что составляет 12,3% от общего количества.
- Renault - 4,7 тыс. (6%);
- ВАЗ - 4,4 тыс. (5,6%);
- Skoda – 2 тыс. (5,4%);
- Toyota - 4,2 тыс. (5,4%).
Самые популярные бренды среди внутренних перепродаж подержанных авто, апрель 2023 года
Если говорить конкретно о моделях, которые продаются на внутреннем рынке, то в апреле лидером продаж был Volkswagen Passat (2,8 тыс. сделок). На втором месте – Daewoo Lanos (2,5 тыс. сделок). Следует отметить, что в статистику входят все его модификации, в том числе Sens. На третьем месте расположилась Skoda Octavia (2,4 тыс. сделок).
Четвертую строчку занял Volkswagen Golf (2 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,5 тыс. сделок).
В апреле первая пятерка брендов в рейтинге продаж импортируемых автомобилей с пробегом выглядит так:
- Volkswagen - 3 тыс. (19,7%);
- Renault - 1,8 тыс. (12,1%);
- Skoda – 1,2 тыс. (7,8%);
- Nissan - 1,1 тыс. (6,8%);
- Ford – 1 тыс. (6,4%).
Самые популярные бренды среди импортируемых подержанных легковушек, апрель 2023 года
Здесь наиболее популярными моделями являются Volkswagen Golf (1,1 тыс.), на втором месте разместилась Skoda Octavia (745 шт.), на третьем – Renault Megane (714 шт.).
Б/у Volkswagen Passat (656 шт.) по итогам апреля занял четвертое место. Закрывает первую пятерку Renault Scenic (549 шт.).
Цены на самые популярные авто с пробегом в Украине
Один из лидеров рынка авто с пробегом – Volkswagen Passat – в зависимости от года выпуска и состояния может стоить более миллиона гривен.
Volkswagen Golf, который является лидером среди импортируемых легковых автомобилей в Украине, может стоить до миллиона гривен.
Daewoo Lanos в зависимости от года выпуска и состояния может стоить более 200 тыс. гривен.
Цены на Skoda Octavia на украинском рынке подержанных автомобилей могут доходить до почти 1,5 млн. грн.
Цены на Renault Megane также могут доходить до миллиона гривен. А вот Renault Scenic можно приобрести чуть дешевле, цены на эту модель доходят до 700 тыс. грн.