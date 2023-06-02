Топ подержанных автомобилей 2023 года в Украине: модели и цены

Девушка в автомобиле. Источник: avto.pro

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну, автомобильный рынок Украины продолжает работать и даже понемногу приходит в себя от кризиса. Это касается как рынка новых автомобилей, о которых мы писали ранее, так и продаж подержанных автомобилей.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился рынок подержанных авто в Украине в 2023 году.

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Немного статистики

Российское вторжение нанесло болезненный удар по украинской экономике, что не могло не повлиять на рынок авто. По данным "Института исследований авторынка" продажи автомобилей с пробегом в 2022 году просели на 24,7% по сравнению с 2021 годом.

Однако эксперты отмечают, что, учитывая обстоятельства, такие показатели можно считать успешными. Главное, что рынок продолжает жить. Тем более что 2021 год оказался самым успешным в истории украинского авторынка.

Наибольшее проседание рынка закономерно состоялось в марте 2022 года — всего около 300 сделок купли-продажи. Однако уже в апреле динамика резко пошла вверх. Продажи активизировались благодаря внедрению так называемого "нулевого" растаможивания. Пик продаж подержанных автомобилей был достигнут в сентябре (79 тыс. сделок купли-продажи). Впоследствии рынок стабилизировался на отметке около 70 тысяч.

Лидером продаж подержанных авто по итогам 2022 года стал бренд Volkswagen. Украинцы заключили 90,2 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,7% от общего количества.

Российский ВАЗ стали покупать меньше, чем в 2021 году – доля от общего количества сделок снизилась с 10,1% до 6,9%. Однако это не помешало автомобилям ВАЗ оказаться на втором месте по продажам в 2022 году – 48,9 тыс. сделок.

Третье место в рейтинге занял Renault (5,9%; 39,1 тыс. шт.), а четвертое – Skoda с долей 5,5% (39,1 тыс. шт.). На пятом месте разместилась Toyota (5,2%; 36,7 тыс. сделок).

Какие автомобили покупают украинцы в 2023 году

В январе 2023 года рекордно снизился импорт подержанных автомобилей. Меньше автомобилей, привезенных из-за границы, регистрировали только в начале российского вторжения в марте 2022 года и в "ковидном" апреле 2020 года.

Сокращение импорта происходило с июля 2022 года, с момента отмены так называемого "нулевого" растаможивания. Для сравнения, на его пике, в мае 2022 года, импортируемые автомобили с пробегом составляли более 64% от рынка продаж.

С начала 2023 года на украинском рынке подержанных авто лидируют три бренда. Это касается как продажи импортируемых автомобилей с пробегом, так и продаж авто на внутреннем рынке.

Правда, лидеры в двух случаях отличаются. В первой тройке лидеров продаж на внутреннем рынке – Volkswagen, Renault и российской ВАЗ. А среди импортированных авто с пробегом больше покупают Volkswagen, Renault и Skoda.

При этом Volkswagen с начала года сохраняет лидерство. Российский ВАЗ со второй строчки в начале года спустился на третью в марте по продажам на внутреннем рынке.

Обогнали ВАЗ автомобили Renault, которые с марта занимают вторую строчку продаж на внутреннем рынке подержанных автомобилей.

В апреле первая пятерка брендов в рейтинге продаж подержанных автомобилей на внутреннем рынке выглядит так:

Volkswagen – 9,6 тыс. сделок купли-продажи, что составляет 12,3% от общего количества. Renault - 4,7 тыс. (6%); ВАЗ - 4,4 тыс. (5,6%); Skoda – 2 тыс. (5,4%); Toyota - 4,2 тыс. (5,4%).

Самые популярные бренды среди внутренних перепродаж подержанных авто, апрель 2023 года

Источник: "Институт исследований авторынка"

Если говорить конкретно о моделях, которые продаются на внутреннем рынке, то в апреле лидером продаж был Volkswagen Passat (2,8 тыс. сделок). На втором месте – Daewoo Lanos (2,5 тыс. сделок). Следует отметить, что в статистику входят все его модификации, в том числе Sens. На третьем месте расположилась Skoda Octavia (2,4 тыс. сделок).

Четвертую строчку занял Volkswagen Golf (2 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,5 тыс. сделок).

В апреле первая пятерка брендов в рейтинге продаж импортируемых автомобилей с пробегом выглядит так:

Volkswagen - 3 тыс. (19,7%); Renault - 1,8 тыс. (12,1%); Skoda – 1,2 тыс. (7,8%); Nissan - 1,1 тыс. (6,8%); Ford – 1 тыс. (6,4%).

Самые популярные бренды среди импортируемых подержанных легковушек, апрель 2023 года

Источник: "Институт исследований авторынка"

Здесь наиболее популярными моделями являются Volkswagen Golf (1,1 тыс.), на втором месте разместилась Skoda Octavia (745 шт.), на третьем – Renault Megane (714 шт.).

Б/у Volkswagen Passat (656 шт.) по итогам апреля занял четвертое место. Закрывает первую пятерку Renault Scenic (549 шт.).

Цены на самые популярные авто с пробегом в Украине

Один из лидеров рынка авто с пробегом – Volkswagen Passat – в зависимости от года выпуска и состояния может стоить более миллиона гривен.

Цены на Volkswagen Passat на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Volkswagen Golf, который является лидером среди импортируемых легковых автомобилей в Украине, может стоить до миллиона гривен.

Цены на Volkswagen Golf на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Daewoo Lanos в зависимости от года выпуска и состояния может стоить более 200 тыс. гривен.

Цены на Daewoo Lanos на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Цены на Skoda Octavia на украинском рынке подержанных автомобилей могут доходить до почти 1,5 млн. грн.

Цены на Skoda Octavia на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Цены на Renault Megane также могут доходить до миллиона гривен. А вот Renault Scenic можно приобрести чуть дешевле, цены на эту модель доходят до 700 тыс. грн.

Цены на Renault Megane на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com