Минфин хочет, чтобы волонтеры платили налоги со сборов

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: Минфин

Министерство финансов хочет, чтобы волонтеры платили налоги в Госбюджет. Они составляют примерно 19,5% от сборов.

Об этом сообщила волонтер, соучредитель и вице-президент общественной организации Razom for Ukraine Любовь Шипович в Facebook.

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Решение о налогообложении волонтерских сборов возмутило волонтеров.

"Быть волонтером в Украине — это уже по умолчанию быть обязанным и виновным. Министерство обороны не покупает "свадебные дроны"? Да, это волонтеры виноваты, что не смогли доказать целесообразность. Покупаете эти свадебные дроны сами? Делаете одно из крупнейших сборов на дроны "Лютые Птички"? А налог с этого сбора заплатили — налоговая здесь как здесь", — написала Любовь Шипович.

Волонтер отмечает, что это касается даже зарегистрированных волонтеров, которые собирают все чеки за покупки, а также имеют запросы и акты от военных. Особенно если за эти средства они приобрели что-то такое, что не указано в постановлении 112 за 2016 год.

В чем главная проблема

Волонтеры должны платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, кроме закупок номенклатуры благотворительной помощи, которая определяется перечнем, утвержденным Постановлением 112 от 2016 года. Основной проблемой волонтер считает то, что в данном постановлении нет дронов, в частности FPV, антидроновых ружей, пультов, очков, старлинков и еще десятков технологических товаров, которые необходимы военным.

"Потому что для чего нашей армии то, что Минобороны не закупает. Помогайте в тех пределах, которые вам законодатели определили в 2016 году. Потому что еще вдруг купите нечто такое, что поможет военным меньше погибать", — возмущается волонтер.

"Госбюджет очень сильно пострадает"

Как утверждает Шипович, волонтеры приходили к чиновникам в Кабмин с просьбой внести изменения в 112-е Постановление, а именно отменить налогообложение. Через месяц получили ответ. Следовательно, минфин считает, что государственный бюджет очень сильно пострадает, если с волонтеров не брать налоги.

"Минфин считает, что государственный бюджет очень сильно пострадает, если с волонтеров не брать налоги. А представители Минфина решили пошутить: "А если военные себе пеньюары попросят?". Очень бы хотелось этих чиновников в пеньюарах отправить поближе к передовой", — пишет Шипович.

Волонтеры отмечают, что если не внести изменения в Постановление 112, деньги продолжат неэффективно идти в чужие карманы, а не украинским военным на передовой.

Напомним, ранее мы сообщали, что Шевченко и Зинченко организуют благотворительный матч в поддержку Украины. Цель благотворительного матча — собрать средства для восстановления Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.