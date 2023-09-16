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Минимальная зарплата в Польше вырастет вдвое: чего стоит ждать украинцам за границей

16 сентября 2023 03:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минимальная зарплата в Польше вырастет вдвое: чего стоит ждать украинцам за границей
Женщина держит деньги в руках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Минимальная зарплата в Польше с началом следующего года вырастет вдвое, что касается и украинцев, живущих в соседней стране. Решение о повышении ставок приняло польское правительство 14 сентября.

Об этом сообщает Yavp.pl.

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Польша приняла 1,5 млн украинцев, из которых более 80% нашли работу в этой стране. Многие работают на должностях, не соответствующих их квалификации, поэтому их заработки небольшие. Те, кто получает даже минимальную оплату, могут ожидать повышения выплат в 2024 году, и украинцев это касается так же, как и поляков.

Минимальная зарплата в Польше растет уже седьмой год подряд, с повышением ставок дважды в год — 1 января и 1 июля.

Таким образом, в 2024 году минимальная зарплата в Польше для работающих по трудовому договору будет составлять:

  • с 1 января 2024 года — 4 242 злотых (36 353 грн) брутто (до отчислений);
  • с 1 июля 2024 года — 4 300 злотых (36 850 грн) брутто.

Работающие с почасовой оплатой труда с 1 января будут получать 27,7 злотого (237 грн) брутто, а с 1 июля 2024 года — 28,1 злотого (240 грн) брутто. Однако после разных отчислений работники будут получать меньшие суммы. Так, например, зарплата нетто с 1 января 2024 года составит около 3 222 злотых (27 611 грн), с 1 июля — около 3 261 злотых (27 945 грн).

Предварительно минимальную зарплату в Польше повысят для 3,6 млн работников.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. Большинство украинцев ищут безопасное убежище за рубежом. Многие уехали в Польшу, Чехию, Германию. Впрочем, за последние полгода более 300 тысяч украинцев переехали из Польши в другие европейские страны.

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