Зарплаты повысят — какая сейчас минималка в Украине и за границей

Кошелек с деньгами. Фото: Unplush

Размер минимальной зарплаты, замороженной на 2023 год, может быть повышен с 6,7 тыс. гривен до 8,9 тыс. гривен. Это может произойти во втором полугодии этого года.

Прописано это в законопроекте № 8431, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Повышение "минималки"

Согласно проекту закона, в стране предполагается рост уровня "минималки":

1 октября 2023 года — до 8,91 тыс. гривен.

Также было прописано повышение с 1 апреля и 1 июля 2023 — до 7,37 тыс. гривен и 8,107 тыс. гривен соответственно, однако из-за затягивания с принятием, очевидно, его не будет.

В случае принятия законопроекта до октября, эффект от повышения почувствуют более 1,4 млн украинцев, получающих именно такой объем денежного вознаграждения.

В то же время на рынке труда на практике такое повышение никакой роли не играет, ведь работодатели предлагают более высокие суммы, чем "минималка".

По информации одного из порталов, средняя зарплата в стране составляет 17 тыс. грн. Минимальные зарплаты — 13 тыс. гривен. В частности, продавцы-консультанты получают минимально — 13,5 тыс. гривен, повара — 16 тыс. гривен, водители — 21 тыс. гривен, администраторы — 15 тыс. гривен.

"Минималка" за границей

Размер минимальной зарплаты в Украине значительно ниже, чем за границей — 168 евро при курсе 40 грн/евро. В то время как в других странах минимальные зарплаты следующие:

Ирландия — минимальная зарплата 1,91 тыс. евро;

Нидерланды — 1,93 тыс. евро.

Бельгия — 1,95 тыс. евро;

Германия — 1,98 тыс. евро;

Люксембург — 2,38 тыс. евро;

Однако и налоги и цены в европейских странах значительно выше.

Больше о зарплатах

Напомним, на украинском рынке труда продолжает расти количество предложений работы, в июне 2023 года общее число составило 93 тысячи. При этом увеличилось количество вакансий для пенсионеров.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн. могут зарабатывать работники ресторанов.