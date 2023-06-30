Аренда жилья для депутатов ВР — минус 2,7 млн грн из госбюджета в мае

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

В мае 2023 года из государственного бюджета на компенсацию аренды жилья в Киеве народным депутатам ушло 2,71 миллиона гривен. В среднем сумма выплаты составила около 20 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует отчет Верховной Рады Украины (ВРУ), опубликованный на правительственном сайте.

Читайте также:

Аренда жилья для нардепов

В документе содержится подробное описание расходов по обеспечению жилищными условиями народных избранников за май. В общей сложности таким правом воспользовались 114 нардепов. Размер ежемесячной выплаты законодателям, не имеющим собственного жилья в столице, составляет 19,5 тысячи гривен.

Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", депутатам предоставляются средства на аренду помещения или оплату гостиничного номера при условии, что они не имеют жилья в столице и имеют прописку на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

Следует отметить, что в первом квартале текущего года в списках на получение компенсации за аренду жилья фигурировало 116 депутатов.

За прошлый военный год на компенсации аренды жилья из госбюджета ушло 31 миллион гривен. Так, на аренду нардепы получили:

в январе-марте — 2,5 млн гривен;

в апреле — 4,7 млн гривен;

в мае — 1 млн гривен;

в июне — 2,3 млн гривен;

в июле — 3,4 млн гривен;

в августе — 2,5 млн гривен.

в сентябре — 2,8 млн гривен;

в октябре — 2,7 млн гривен;

в ноябре — 2,9 млн гривен;

в декабре — 6 млн гривен.

Источник: Кабмин

Компенсация на жилье военным

Следует заметить, что размер денежной помощи на аренду жилья для украинских военнослужащих (на семью из двух человек) составляет:

для Киева — 3,8 тысячи гривен ежемесячно;

для областных центров — 2,85 тысячи гривен;

для других населенных пунктов — 1,9 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам предоставили право голосовать в мобильном приложении "Дія", куда тратить средства государственного бюджета. Норма вступит в силу не раньше 2024 года.

Также мы писали, что в Ассоциации городов Украины предупредили об угрожающей ситуации с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Без отопления зимой могут остаться миллионы украинцев.