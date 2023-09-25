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Миссия МВФ и правительство Украины начали новые технические переговоры: что известно

25 сентября 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
МВФ и правительство Украины начали новые технические переговоры — детали
Офис Международного валютного фонда. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 25 сентября, стартуют технические дискуссии между миссией Международного валютного фонда (МВФ) и украинским правительством. Переговоры касаются подготовки к очередному пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, сообщает агентство "Укринформ".

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Согласно пресс-релизу, который есть в распоряжении агентства, миссию фонда возглавляет Гэвин Грей.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, технические дискуссии с представителями украинских властей будут касаться экономических событий в Украине.

Их цель — обсудить налогово-бюджетные, финансовые и структурные мероприятия в рамках подготовки к консультациям в этом году по статье IV Соглашений МВФ, а также ко второму пересмотру программы расширенного финансирования.

Новая программа финансирования

В конце марта 2023 года исполнительный совет МВФ принял новую программу финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. Это часть крупного пакета поддержки мировыми партнерами Украины на общую стоимость 115 млрд долларов. Первый транш в рамках программы в размере 2,7 млрд долларов фонд предоставил 3 апреля текущего года.

Известно, что четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, на 2023–2024 гг., направлен на выполнение показателей бюджета и усиление поступления доходов. В частности, власти обязались продолжить реформы и борьбу с коррупцией. Второй этап призван закрепить макроэкономическую стабильность, помощь в послевоенной реконструкции и ускорении вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Напомним, ранее мы писали, что в мае начала работу миссия по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ). Работа была сосредоточена на выполнении политических обязательств украинского правительства.

Добавим, в апреле в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), который увеличил объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года, 32 млрд долларов.

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