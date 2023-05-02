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МОН позволило перевести на бесплатное обучение более 28 тысяч студентов

2 мая 2023 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
МОН позволило перевести на бесплатное обучение более 28 тысяч студентов
Девушка учится. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство образования и науки дало разрешение на перевод 28,3 тысяч студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования на обучение по государственному заказу.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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Отмечается, что МОН предоставляет разрешение на перевод детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, их детей, а также жителей особо опасных территорий, которые зачислены в учебные заведения до 2021 года.

"По состоянию на 1 мая 2023 года на средства внутреннего перераспределения, перераспределения мест между учреждениями профессионального высшего и высшего образования, получающими государственный заказ МОН, мест государственного заказа 2022 и 2023 года подтверждено и предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 28348 соискателей. Из них 24637 по дневной форме получения образования и 3711 — по заочной", — говорится в постановлении.

Следующий этап перевода будет проводиться в конце осени 2023 года.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, в котором предлагается продлить срок действия военного положения в Украине.

Также мы сообщали, что в законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения добавлены новые детали. Таким образом, продолжат также и мобилизацию сроком на 90 дней.

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