МОН позволило перевести на бесплатное обучение более 28 тысяч студентов
Министерство образования и науки дало разрешение на перевод 28,3 тысяч студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования на обучение по государственному заказу.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Кого переведут в бюджет
Отмечается, что МОН предоставляет разрешение на перевод детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, их детей, а также жителей особо опасных территорий, которые зачислены в учебные заведения до 2021 года.
"По состоянию на 1 мая 2023 года на средства внутреннего перераспределения, перераспределения мест между учреждениями профессионального высшего и высшего образования, получающими государственный заказ МОН, мест государственного заказа 2022 и 2023 года подтверждено и предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 28348 соискателей. Из них 24637 по дневной форме получения образования и 3711 — по заочной", — говорится в постановлении.
Следующий этап перевода будет проводиться в конце осени 2023 года.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, в котором предлагается продлить срок действия военного положения в Украине.
Также мы сообщали, что в законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения добавлены новые детали. Таким образом, продолжат также и мобилизацию сроком на 90 дней.