Monobank перевел деньги с карты бойца ВСУ без его соглашения: что ответили в банке
Клиент Monobank, чьи средства были временно заблокированы, обратился с претензией о несанкционированной операции по его карте. Стоит учесть тот факт, что клиентом банка является боец Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет Минфин.
Жалоба на банк от бойца ВСУ
По утверждениям украинского защитника, 9 мая 2023 года его счет был арестован по решению исполнительной службы, на момент ареста на счете было 4990 гривен. Однако, к 13 июля, процесс прекратили из-за того, что владелец счета служил в ВСУ.
Несмотря на это, 7 августа Monobank перевел указанную сумму в пользу исполнительной службы. Банк, однако, не предоставляет документ, подтверждающий правомерность данного перевода.
В интерфейсе личного кабинета операция выглядит так, словно была произведена по инициативе самого клиента.
Владелец счета подчеркивает, что в документах по исполнительному производству нет упоминания о необходимости такого перевода. К тому же, процесс был остановлен еще 13 июля. Он выразил недовольство действиями Monobank, который, по его мнению, произвольно управляется средствами своих клиентов.
Что ответили в банке
В банке Monobank отметили, что банк действовал в рамках закона, выполняя требования исполнительной службы. При этом от клиента требуют предоставить документ о снятии ареста, чтобы решить вопрос о разблокировке средств.
Напомним, что транзакции без карты станут недоступными для пользователей Monobank, находящихся в Африке, за исключением стран, таких как Египет, Южно-Африканская республика и Марокко. Там услуги бескартового доступа останутся активными.
Также мы писали, что украинский необанк Monobank пообещал не списывать кредитные проценты за 20 июля 2023 года. В этот день произошел масштабный сбой в работе финучреждения.
Добавим, что украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.