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Monobank перевел деньги с карты бойца ВСУ без его соглашения: что ответили в банке

20 августа 2023 15:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Monobank перевел деньги с карты бойца ВСУ без его соглашения: что ответили в банке
Карточка Monobank. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Клиент Monobank, чьи средства были временно заблокированы, обратился с претензией о несанкционированной операции по его карте. Стоит учесть тот факт, что клиентом банка является боец Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет Минфин.

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По утверждениям украинского защитника, 9 мая 2023 года его счет был арестован по решению исполнительной службы, на момент ареста на счете было 4990 гривен. Однако, к 13 июля, процесс прекратили из-за того, что владелец счета служил в ВСУ. 

Несмотря на это, 7 августа Monobank перевел указанную сумму в пользу исполнительной службы. Банк, однако, не предоставляет документ, подтверждающий правомерность данного перевода. 

В интерфейсе личного кабинета операция выглядит так, словно была произведена по инициативе самого клиента.

Владелец счета подчеркивает, что в документах по исполнительному производству нет упоминания о необходимости такого перевода. К тому же, процесс был остановлен еще 13 июля. Он выразил недовольство действиями Monobank, который, по его мнению, произвольно управляется средствами своих клиентов.

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Жалоба на Monobank. Фото: скриншот

Что ответили в банке

В банке Monobank отметили, что банк действовал в рамках закона, выполняя требования исполнительной службы. При этом от клиента требуют предоставить документ о снятии ареста, чтобы решить вопрос о разблокировке средств.

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Ответ Monobank на жалобу. Фото: скриншот

Напомним, что транзакции без карты станут недоступными для пользователей Monobank, находящихся в Африке, за исключением стран, таких как Египет, Южно-Африканская республика и Марокко. Там услуги бескартового доступа останутся активными.

Также мы писали, что украинский необанк Monobank пообещал не списывать кредитные проценты за 20 июля 2023 года. В этот день произошел масштабный сбой в работе финучреждения.

Добавим, что украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

 

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