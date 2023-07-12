Monobank вернет клиентам из-за санкций в 5,5 млн долларов

Мобильное приложение Monobank. Фото: monobank.ua

Клиенты мобильного Monobank 12 июля получат 5,5 млн долларов со счетов подсанкционного брокера EXANTE, связанного с российской группой "Альфа". Соответствующую сумму клиентских денег вывели с помощью Кабинета Министров и Национального банка Украины (НБУ).

Об этом рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram-канале.

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Он отметил, что деньги клиентов сервиса Mono-invest были заблокированы на счетах вышеуказанного брокера EXANTE.

По словам Гороховского, проблема заключалась в том, что, несмотря на то, что платеж отправили со счетов санкционной компании, средства принадлежат не ей, а клиентам Mono. Поэтому пришлось заручиться поддержкой Нацбанка, что такая транзакция не нарушает закон о санкциях.

В результате регулятор дал разрешение банку, после чего Monobank получил деньги со счетов EXANTE.

Источник: Telegram Олега Гороховского

Известно, что EXANTE ранее предоставлял Monobank услуги брокера для инвестиций клиентов в ценные бумаги.

В начале июля украинский президент узаконил решение о санкциях против EXANTE. После чего в Monobank сообщили клиентам о предложении закрытия позиций и возврате денег, вложенных в покупку ОВГЗ через приложение mono invest.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

Также мы писали, что банк Мonobank массово блокирует банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.