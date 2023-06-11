Топ продаж мотоциклов 2023 года в Украине: модели и цены

Девушка на мотоцикле. Источник: zoom.me

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на тяжелые времена, которые приходится переживать Украине из-за войны с Россией, украинцы продолжают демонстрировать свою стойкость, стремление к жизни и любовь к адреналину. Одним из ярких проявлений этого явился резкий рост продаж мотоциклов за последние месяцы.

Новини.LIVE рассказывают, какие мотоциклы и скутеры сейчас покупают украинцы и сколько стоят самые популярные модели.

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Как оно было в 2022-м

Прошлый год оказался очень тяжелым для украинской экономики. Из-за вторжения РФ "просели" почти все отрасли. Это справедливо и для рынка продаж мотоциклов и мопедов в Украине. По данным Института исследований авторынка, в 2022 году украинцы приобрели 47,5 тыс. мотоциклов и мопедов. Это на 26,2% меньше, чем в 2021 году.

Ожидаемое наибольшее падение продаж произошло в марте 2022-го. И это при том, что весной обычно значительно растут продажи "железных коней" — это начало мотосезона. Вот только в марте 2022 украинцам было не до мотоциклов. За этот месяц было продано немногим более 320 мотоциклов и мопедов.

Впрочем, уже летом моторынок Украины значительно активизировался. Продажи достигли пика в июне. Как отмечают эксперты, это связано как с сезонным увеличением продаж этих транспортных средств, так и с продолжающимся в этот период топливным кризисом.

Самым популярным брендом мототехники с пробегом в 2022 году стала Honda (2,1 тыс. шт). Второе место заняла Yamaha (1,7 тыс.), а третье – Suzuki (1 тыс.). На четвертой строчке разместился украинский бренд Geon (822 шт), а замкнула первую пятерку компания Kawasaki (686 шт).

Лидером среди пригнанных из-за границы мотоциклов и мопедов по итогам 2022 года стал бренд Yamaha (1,9 тыс.). На втором месте разместилась Honda (1,5 тыс.), а Suzuki (909 шт) занял третье место.

А вот в продажах новых мотоциклов в 2022 году лидировали китайские бренды. Первое место занял Musstang (4,4 тыс.). На втором месте разместился Forte (3,5 тыс.), на третьем – Spark (3,3 тыс.). В пятерку лидеров также вошли Lifan (2,5 тыс.) и Viper (2,4 тыс.).

Продажи мотоциклов в 2023 году

После зимнего затишья продажи мотоциклов в Украине выросли более чем вдвое. Так, в марте 2023 года украинцы приобрели 4,4 тысяч мотоциклов и мопедов. Это на 1366,7% больше, чем в марте 2022 года и на 144,4% больше, чем в феврале 2023 года.

При этом больше всего стали покупать именно новую мототехнику. По данным Института исследований авторынка среди общего количества продаж 50,9% мотоциклов и мопедов были новыми. Таким образом, сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

Правда, лидером продаж новых мотоциклов в Украине являются не известные бренды типа Suzuki или Yamaha, а китайская мототехника, которая стоит значительно дешевле.

Предлагаем обзор лидеров продаж в каждой категории: мототехника с пробегом, привезенная из-за границы и новая.

Лидеры продаж среди подержанных мотоциклов

Среди мотоциклов с пробегом, продаваемых на внутреннем рынке, в марте наибольшей популярностью пользовался мотоцикл Jawa 350 (29 шт.). На втором месте разместилась Honda CB500 (27 шт.), а на третьем – Lifan LF200 (27 шт.). В первую пятерку попали также Loncin LX250 (25 шт.) и Bajaj Dominar 400 (21 шт.).

Лидер продаж мотоцикл Jawa 350 в зависимости от года выпуска и технического состояния может стоить до 150 тыс. гривен.

Цены Jawa 350 на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Honda CB500 (2 место) стоит гораздо дороже. Цены на этот мотоцикл в зависимости от состояния и года выпуска могут доходить почти до 250 тыс. грн.

Цены на CB500 на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Сейчас на рынке подержанных мотоциклов не так уж много Lifan LF200 (3 место). Цены на эту модель начинаются с почти 58 тыс. гривен и доходят до 70 тыс. гривен.

Lifan LF200 на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Loncin LX250 (4 место) в зависимости от пробега и года выпуска может стоить до 52 тыс. гривен.

Цены на Loncin LX250 на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Bajaj Dominar 400 (5 место) на рынке б/у мотоциклов может стоить почти 150 тыс. гривен.

Цены на Bajaj Dominar 400 на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Лидеры среди привезенной из-за границы мототехники

Из-за границы больше всего привозили подержанные скутеры Yamaha Jog (49 шт.) и Honda Dio (30 шт.). На третьем месте оказался мотоцикл Yamaha Drag Star 400 (15 шт.). В пятерку лидеров также вошли Yamaha Gear (тоже скутер, 15 шт.) и Honda CB500 (14 шт.).

Лидер рынка ввезенных мотоциклов и мопедов – скутер Yamaha Jog – в зависимости от года выпуска и состояния может стоить до 38 тыс. гривен.

Yamaha Jog на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

А вот конкурент Yamaha Jog в списке ввезенных в Украину мотоциклов и мопедов – скутер Honda Dio (2 место) – стоит значительно дешевле. Цены на него на украинском рынке подержанных транспортных средств находятся в пределах 10 тыс. гривен.

Цены на Honda Dio на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Один из лидеров в списке ввезенных из-за границы "железных коней" — Yamaha Drag Star (3 место) — в отличие от первых двух лидеров списка, является полноценным мотоциклом. Цены на него на рынке транспортных средств с пробегом могут доходить до 260 тыс. грн.

Yamaha Drag на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Yamaha Gear (4 место) – это еще один скутер. Цены на него могут доходить до 45 тысяч гривен.

Yamaha Gear на украинском рынке мототехники с пробегом. Источник: auto.ria.com

Цены на Honda CB500 (5-е место) в зависимости от его состояния и года выпуска могут доходить почти до 250 тыс. грн. Кстати, это единственная модель, которая оказалась в пятерке лидеров сразу в двух списках лидеров продаж — мотоциклов, которые покупались в Украине, и ввезенных в Украину из-за рубежа.

Цены на самые популярные мотоциклы в Украине.

А вот рынок новейшей мототехники, как и в прошедшем году, в Украине захватили китайские бренды. В принципе ничего удивительного в этом нет, ведь цены на отдельные модели этих брендов ниже, чем стоит iPhone.

Так, лидером продаж в марте стал Musstang MT125 (172 шт.). На второй строчке оказался Spark SP125C (115 шт.), третье место занял Lifan LF175 (109 шт.). На четвертом месте оказался Bajaj Boxer BM 150 (77 шт.). Закрsвает первую пятерку Spark SP200 (74 шт.).

Musstang MT125 (1 место) стоит около 25 тыс. гривен. В общей сложности мотоциклы этого бренда стоят от 40 тыс. до 54 тыс. гривен.

Musstang MT125 на украинском рынке новой мототехники. Источник: moto-xata.com.ua

Мотоциклы Spark SP125C (2-е место) в зависимости от комплектации стоят от 25 до 35 тыс. гривен, а Spark SP200 (5-е место) стоят в Украине более 40 тыс. гривен. Цены на модели этого бренда могут доходить до 50 тысяч гривен.

Musstang MT125 на украинском рынке новой мототехники. Источник: moto-lux.com.ua

Модель Lifan LF175 (3-е место) в Украине можно купить за 66,5 тыс. гривен. Цены на мотоциклы этого бренда могут доходить почти до 156 тыс. гривен за "старшие" модели.

Lifan LF175 на украинском рынке новой мототехники. Источник: moto-lux.com.ua

Bajaj Boxer BM150X (4-е место) стоит в Украине 58 тыс. гривен. Цены на мототехнику бренда Bajaj могут достигать 112,5 тысяч гривен.

Цены на Bajaj Boxer BM150X на украинском рынке новой мототехники. Источник: moto-lux.com.ua

Напомним, мы рассказывали, как изменился рынок подержанных автомобилей в Украине в 2023 году. Кроме того мы собрали цены на популярные машины с пробегом.