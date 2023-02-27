Бывший дворец культуры во Львовской области выставили на продажу почти за миллион гривен

В 2021 году заброшенное здание пытались продать почти за 32 миллиона гривен

В Трускавце бывший дворец культуры "Мир", который находится в заброшенном и аварийном состоянии, был выставлен на продажу.

Что известно

На электронной площадке Prozorro стартовая цена постройки составляет 990 тысяч гривен. Аукцион продлится до 8 марта.

Речь идет о бывшем здании дворца культуры, расположенном на ул. Бориславская. Ее площадь составляет более 7,7 тысячи кв.м. Продажей объекта занимается арбитражный управляющий Евгений Гальченко, поскольку дворец культуры принадлежит обанкротившемуся ООО "Культурно-художественный центр "Трускавец". Завершение принятия заявлений на участие в аукционе 8 марта в 20:00. Детальнее с аукционом можно ознакомиться здесь.

Отметим, в 2021 году дворец культуры "Мир" уже пытались продать почти за 32 миллиона гривен.

Напомним, мы ранее писали, что львовского экс-чиновника подозревают в незаконной приватизации Дома ученых.