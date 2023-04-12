На Львовщине уменьшилось официальное количество безработных

Число безработных уменьшилось. Фото: Google

В начале апреля на одно свободное место труда претендовал один безработный. Уровень безработицы во Львовской области продолжает снижаться.

Об этом сообщает Львовский областной центр занятости.

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Если в начале января этого года услугами службы занятости пользовались 5147 безработных, то в начале апреля – 3691.

Всего за первый квартал этого года при содействии областной службы занятости работу искали 9670 безработных, в расчет которых было 9330 свободных рабочих мест и вакантных должностей.

"В начале апреля текущего года специалисты службы занятости оперировали информацией о наличии 4571 предложения работы, из которых 64% - для представителей рабочих профессий. В то же время неукомплектованными оставались места работы для врачей разной специализации, инженеров, бухгалтеров, экономистов, инспекторов. Больше всего вариантов трудоустройства для швей (422), водителей автотранспортных средств (241), поваров (139), кассиров торгового зала (126), продавцов продовольственных товаров (114).

Средний размер заработной платы, указанный в вакансиях, составлял 10 тыс. 555 гривен. В среднем в области на одно свободное место труда претендовал один безработный (на аналогичную дату в прошлом году было четыре)" , — отметил директор Львовского ОЦЗ Василий Барилюк.

Среди безработных преобладали женщины (75,4%), 38,8% — жители сельской местности, 29,3% - молодежь в возрасте до 35 лет.

За три месяца этого года специалисты службы занятости помогли найти работу 2966 лицам, в том числе 2097 безработным.

Еще 502 жителя области проходили профессиональное обучение, 39 — участвовали в общественно полезных, общественных и других работах временного характера, 73 — получили ваучер на обучение для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.

Механизмом компенсации затрат по оплате труда воспользовались 164 субъекта хозяйственной деятельности, которые трудоустроили 391 вынужденно перемещенное лицо.

Кроме того, 85 заявителей из Львовской области в рамках программы "еРобота" получат микрогранты для открытия или масштабирования собственного бизнеса на общую сумму 18,9 млн грн и создадут 188 новых рабочих мест.

Напомним, мы раньше писали, возьмут ли на работу без военного билета. Еще в прошлом году правительство утвердило новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, таким образом значительно усилив контроль по взятию на учет, обмену данными между разными органами власти, реестрами и работодателями.