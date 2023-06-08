Что украинцы бесплатно отдают на OLX.

Ненужные вещи в амбаре. Источник: pxfuel.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В эпоху современных технологий и онлайн-платформ процесс покупки и продажи товаров стал более легким и доступным. Тысячи украинцев ежедневно активно размещают в Интернете объявления, стремясь избавиться от лишних вещей и заработать денег. Среди предложений встречаются настоящие сокровища, которые их хозяева отдают бесплатно.

Новини.LIVE собрали самые забавные "бесплатные" объявления, которые встречаются на OLX.

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VHS-кассеты с фильмами на чешском языке

Настоящая чешская экзотика на страницах OLX. Автор объявления отдает мини-коллекцию фильмов на чешском языке. Здесь есть такая классика Голливуда как "Американский ниндзя", "Карманные деньги", "Жемчужина Нила" и продолжение сериала "Дымок из ствола". Конечно, все на чешском.

А изюминкой этой чешской феерии можно считать российского "Брата" с чешскими субтитрами.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче фильмов на чешском языке. Источник: OLX

Пластиковый мусор

Хотите, чтобы вам кто-нибудь убрал двор, но не хотите за это платить? Все просто – дайте объявление, что отдаете свой мусор бесплатно. И просто ждите ответа.

Похоже, что именно такую тактику выбрал автор этого объявления, ведь он бесплатно отдает остатки пластика от лежащих у него возле дома рекламных вывесок. Остается пожелать ему успехов и найти того, кому этот хлам пригодится.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче пластикового мусора. Источник: OLX

Мочеприемники

Не знаем даже, как это комментировать, но если кому-то нужны бесплатные мочеприемники, то они есть на OLX. Автор пишет, что в наличии более 100 штук. Советуем тщательно проверить их гигиеническое состояние.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче мочеприемников. Источник: OLX

Пустые баночки

Если вам в обиходе не хватает пустых баночек, то это объявление для вас. Автор бесплатно отдает пустую тару "для канцелярии и других мелочей". Среди экземпляров есть металлическая упаковка для крема и "классическая" банка из-под растворимого кофе.

При необходимости автор даже может вам все это отправить по почте.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче баночек. Источник: OLX

Домашняя черешня

Не все в Украине пытаются заработать на черешне. Автор следующего объявления отдает такие вожделенные ягоды бесплатно. Есть только один нюанс. Их нужно приехать и собрать. Сделать это можно в селе Тарасовка Киевской области.

"Ягоды необработаны. Замечательные, как на закрутку, так и замораживание", — пишет автор.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче черешни. Источник: OLX

Советский телефон

Это, конечно, не iPhone, но, как говорится, дарованному коню в зубы не смотрят. Тем более что он "как новый". А то, что трубка от другого телефона, это ничего. Зато он разноцветный. Кроме того, советские телефоны можно использовать как средство самозащиты — они весят, как гантеля.

Скриншот объявления с бесплатным советским телефоном. Источник: OLX

Пластиковая расческа

Отличная новость для всех любителей моды и стиля. Автор этого объявления бесплатно отдает пластмассовую расческу. Длина - всего 12 см. Такую необходимую вещь можно носить с собой.

Теперь, вложив буквально ноль гривен, вы будете с идеально причесанными волосами в любое время. Мало того, автор настолько щедр, что готов отправить расческу Новой Почтой, УкрПочтой, Justin или Meest Express.

Скриншот объявления с бесплатной расческой. Источник: OLX

Старые советские военные наушники

Если у вас никогда не было старых советских военных наушников, это ваш шанс их получить. Их отдают совершенно бесплатно. Правда, автор объявления сам не знает, что это за девайсы и зачем они нужны.

В отличие от предыдущего объявления, наушники можно забрать только самостоятельно из села Чайки Киевской области.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче советских наушников. Источник: OLX

Бетонные плиты

Помните объявление о вывозе пластика со двора. Здесь почти то же самое, но речь идет уже не о пластиковом хламе, а об огромных бетонных плитах, которые можно будет забрать только при одном условии: все и сразу. Конечно, только самовывозом. Есть большие сомнения, что кому-то они пригодятся. Однако если таковые все же есть, то это объявление именно для вас.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче бетонных плит. Источник: OLX

Напомним, мы также рассказывали о самых странных квартирах , которые сдаются в аренду в Украине. Среди объявлений иногда появляются мягко говоря очень оригинальные квартиры. Часто это понимают и сами владельцы такого жилья, стараясь хотя бы оригинальным описанием придать квартире статусность.