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Прибавки для военных: какие изменения планирует внести Кабмин

27 сентября 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прибавки для военных: какие изменения планирует внести Кабмин
Украинские военные на фронте: Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Как определяется размер надбавки за стаж работы

Отмечается, что сейчас выплата надбавки за выслугу лет производится в соответствии с приказом Министерства обороны от 17.10.2000 № 409. Согласно статье 13 Закона "Об оплате труда", оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, производится на основании актов Кабинета министров.

Размер надбавки за стаж работы определяется в соответствии с рабочим стажем следующим образом:

  • стаж службы свыше трех лет — 10%;
  • более 10 лет — 20%;
  • более 20 лет — 30%.

Что охватывает стаж работы

Стаж службы, позволяющий получить надбавку, охватывает периоды работы в воинских частях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Сейчас прибавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) в следующих размерах:

  • за выслугу лет свыше 2 лет — 5%;
  • за выслугу лет свыше 5 лет — 10%;
  • за выслугу лет свыше 10 лет — 15%;
  • за выслугу лет свыше 15 лет — 20%;
  • за выслугу лет свыше 20 лет — 25%.

Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.

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