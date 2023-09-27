Прибавки для военных: какие изменения планирует внести Кабмин

Украинские военные на фронте: Фото: REUTERS

В Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Как определяется размер надбавки за стаж работы

Отмечается, что сейчас выплата надбавки за выслугу лет производится в соответствии с приказом Министерства обороны от 17.10.2000 № 409. Согласно статье 13 Закона "Об оплате труда", оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, производится на основании актов Кабинета министров.

Размер надбавки за стаж работы определяется в соответствии с рабочим стажем следующим образом:

стаж службы свыше трех лет — 10%;

более 10 лет — 20%;

более 20 лет — 30%.

Что охватывает стаж работы

Стаж службы, позволяющий получить надбавку, охватывает периоды работы в воинских частях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Сейчас прибавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) в следующих размерах:

за выслугу лет свыше 2 лет — 5%;

за выслугу лет свыше 5 лет — 10%;

за выслугу лет свыше 10 лет — 15%;

за выслугу лет свыше 15 лет — 20%;

за выслугу лет свыше 20 лет — 25%.

Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.