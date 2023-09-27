Прибавки для военных: какие изменения планирует внести Кабмин
В Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.
Соответствующий проект постановления Кабинета Министров размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Как определяется размер надбавки за стаж работы
Отмечается, что сейчас выплата надбавки за выслугу лет производится в соответствии с приказом Министерства обороны от 17.10.2000 № 409. Согласно статье 13 Закона "Об оплате труда", оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, производится на основании актов Кабинета министров.
Размер надбавки за стаж работы определяется в соответствии с рабочим стажем следующим образом:
- стаж службы свыше трех лет — 10%;
- более 10 лет — 20%;
- более 20 лет — 30%.
Что охватывает стаж работы
Стаж службы, позволяющий получить надбавку, охватывает периоды работы в воинских частях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Сейчас прибавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) в следующих размерах:
- за выслугу лет свыше 2 лет — 5%;
- за выслугу лет свыше 5 лет — 10%;
- за выслугу лет свыше 10 лет — 15%;
- за выслугу лет свыше 15 лет — 20%;
- за выслугу лет свыше 20 лет — 25%.
Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.