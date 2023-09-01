НБУ существенно усилил поддержку гривны — данные продажи валюты на межбанке

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Как отмечается, Центробанк в прошлом месяце продал на межбанке 2,369 млрд долларов, что на 0,423 млрд долларов больше, чем в июле, когда было продано 1,946 млрд долларов.

Августовский показатель объемов продаж НБУ валюты стал самым большим за последние полгода.

В то же время регулятор купил на межбанковском рынке в августе 5 млн долларов. К примеру, в июле приобрел 13 млн долларов.

Следовательно, объем чистой продажи валюты (разница между суммой продаж и суммой покупки) в августе составил 2,364 млрд долларов. Июльский показатель равнялся 1,933 млрд долларов, разница между двумя месяцами составляла 0,431 млрд долларов или около 22%.

В июне Нацбанк продал на межбанке 1,848 млрд долларов, приобрел 50 млн долларов, а чистая продажа — 1,798 млрд долларов.

НБУ, продавая валюту на межбанке, нивелирует курсовое давление на национальную валюту и сглаживает рыночные колебания.

Национальный банк с конца мая 2022-го вынужден был пойти на серьезный шаг по продаже около 1 млрд долларов из резервов еженедельно. Это позволило сбалансировать ситуацию на межбанке. После коррекции валютного курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в июле ситуация стабилизировалась. После этого продажи валюты не превышали полмиллиарда в неделю.

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через приложение Приват24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком.

Также мы писали, что граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.