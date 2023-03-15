Нацбанк назвал важнейшие объекты платежной инфраструктуры в Украине: список

Определен перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2022 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. На основе мониторинга регулятор назвал важнейшие платежные системы и их участников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Важные платежные системы

Как говорится в сообщении, единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, стала система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

В то же время к категории важных отнесены пять платежных систем:

MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"NovaPay", ООО "НоваПэй", Украина;

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина;

"Почтовый перевод", АО "Укрпочта", Украина.

Важные участники платежных систем

В Нацбанке также отмечают, что по итогам деятельности в 2022 впервые были определены важные участники платежных систем. Так, в список важных участников системно важных и важных платежных систем вошли:

АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");

ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир");

ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ" ("Финансовый мир").

Также по результатам мониторинга за 2022 год определены три важных оператора услуг платежной инфраструктуры:

ЧАО "Украинский процессинговый центр";

ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ";

ООО "ТАС ЛИНК".

В Нацбанке напомнили, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности регулятор производит ежегодно по итогам их деятельности в течение предыдущего года.

Критериями определения важности объектов платежной инфраструктуры являются объемы операций и виды предоставляемых ими услуг.

Напомним, в Украине с 1 апреля текущего года заработает новая инструкция по выполнению межбанковских платежных сделок в гривне. Это произойдет в рамках запуска нового поколения системы электронных платежей (СЭП) на базе международного стандарта ISO 20022 в круглосуточном режиме.