Нацбанк назвал важнейшие объекты платежной инфраструктуры в Украине: список
Национальный банк по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2022 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. На основе мониторинга регулятор назвал важнейшие платежные системы и их участников.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
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Важные платежные системы
Как говорится в сообщении, единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, стала система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
В то же время к категории важных отнесены пять платежных систем:
- MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
- "Visa", Visa International Service Association, США;
- "NovaPay", ООО "НоваПэй", Украина;
- "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина;
- "Почтовый перевод", АО "Укрпочта", Украина.
Важные участники платежных систем
В Нацбанке также отмечают, что по итогам деятельности в 2022 впервые были определены важные участники платежных систем. Так, в список важных участников системно важных и важных платежных систем вошли:
- АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");
- ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир");
- ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ" ("Финансовый мир").
Также по результатам мониторинга за 2022 год определены три важных оператора услуг платежной инфраструктуры:
- ЧАО "Украинский процессинговый центр";
- ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ";
- ООО "ТАС ЛИНК".
В Нацбанке напомнили, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности регулятор производит ежегодно по итогам их деятельности в течение предыдущего года.
Критериями определения важности объектов платежной инфраструктуры являются объемы операций и виды предоставляемых ими услуг.
Напомним, в Украине с 1 апреля текущего года заработает новая инструкция по выполнению межбанковских платежных сделок в гривне. Это произойдет в рамках запуска нового поколения системы электронных платежей (СЭП) на базе международного стандарта ISO 20022 в круглосуточном режиме.