Курс валюты в Украине — Нацбанк продолжает поддерживать гривну

Здание НБУ. Фото: google.com

Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели также выходил на межбанк с продажей валюты из международных резервов. Объем продаж для поддержки курса гривни был несколько меньше против предыдущей недели.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Продажи валют из резервов

Согласно этой информации, с 14 по 18 августа Центробанк продал на межбанке 406,7 млн долларов и приобрел 0,96 млн долларов.

На прошлой неделе, с 7 по 11 августа, НБУ продал 469,4 млн долларов, а купил 0,85 млн долларов.

Поддержка гривны НБУ

Национальный банк с конца мая 2023 года продавал около 1 млрд долларов из международных резервов еженедельно, что позволило сбалансировать ситуацию на межбанке. После смены валютного курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в июле ситуацию стабилизировали. После этого объем продаж валюты не превышал полмиллиарда в неделю.

С начала 2023 года Нацбанк продал 15,62 млрд долларов, при этом купил 194,2 млн долларов.

Благодаря продаже валюты из резервов НБУ удается сдерживать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Продажи валюты позволяют балансировать рынок экспортеров и импортеров для удержания зафиксированного курса американской валюты.

Курс доллара 19 августа

В Национальном банке установили официальный курс евро на 19 августа в покупке на уровне 39,75 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на 10 копеек. Курс американской валюты остается неизменным: стоит в покупке — 36,56 грн. Евро в продаже стоит 40,15 грн/€ (-0,10), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар продолжает дорожать. В среднем стоит 38,08 грн. В покупке — 37,42 грн (+0,13), в продаже — 38,27 (+0,19). Евро стоит в покупке 40,94 (+0,18) грн, в продаже — 41,94 (+0,13) грн.

Больше о валюте

Напомним, украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.

Также мы сообщали, что в Украине с августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.