Нацбанк признал Форвард Банк неплатежеспособным — вернут ли вклады

Вкладчикам "Форвард Банка" обещают вернуть деньги

Национальный банк Украины (НБУ) отнес АО "Форвард Банк" к категории неплатежеспособных. Вкладчикам банка обещают вернуть деньги.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

Причины вывода банка с рынка

Как рассказали в пресс-службе, такое решение было принято в связи с неприведением банком деятельности в соответствие с требованиями законодательства. В частности, речь идет о нормативно правовых актах НБУ после отнесения его к категории проблемных. Также в банке наблюдалось дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового положения.

Осенью Нацбанк отнес "Форвард Банк" к категории проблемных, установив факт осуществления рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов. Это повлекло за собой риск уменьшения регулятивного капитала финучреждения и нарушения экономических нормативов. После этого финансовое состояние существенно ухудшилось.

Возврат вкладов

Каждому вкладчику банка Фонд гарантирования вкладов физлиц возместит суммы вкладов в полном размере с начисленными процентами. Общая возможная сумма выплат гарантированной суммы составляет 1,535 млрд грн.

В Нацбанке отметили, что закрытие "Форвард Банка" не повлияет на стабильность банковского сектора, поскольку его доля составила 0,1% от активов платежеспособных финучреждений.

Отметим, что "Форвард Банк" россиянина Рустама Тарико до ноября 2014 работал на украинском рынке под брендом "Русский стандарт".

Напомним, обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства у своих должников. Так, до начала текущего года обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд гривен.

Национальный банк предлагает украинским банкам ввести "банкоматный национальный роуминг". Инициатива позволит гражданам проще получать доступ к своим средствам в случае блэкаута.