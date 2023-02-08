Нацбанк признал Форвард Банк неплатежеспособным — вернут ли вклады

Нацбанк признал очередной украинский банк неплатежеспособным: что известно
Национальный банк Украины (НБУ) отнес АО "Форвард Банк" к категории неплатежеспособных. Вкладчикам банка обещают вернуть деньги.
Об этом информирует пресс-центр НБУ.
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Причины вывода банка с рынка
Как рассказали в пресс-службе, такое решение было принято в связи с неприведением банком деятельности в соответствие с требованиями законодательства. В частности, речь идет о нормативно правовых актах НБУ после отнесения его к категории проблемных. Также в банке наблюдалось дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового положения.
Осенью Нацбанк отнес "Форвард Банк" к категории проблемных, установив факт осуществления рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов. Это повлекло за собой риск уменьшения регулятивного капитала финучреждения и нарушения экономических нормативов. После этого финансовое состояние существенно ухудшилось.
Возврат вкладов
Каждому вкладчику банка Фонд гарантирования вкладов физлиц возместит суммы вкладов в полном размере с начисленными процентами. Общая возможная сумма выплат гарантированной суммы составляет 1,535 млрд грн.
В Нацбанке отметили, что закрытие "Форвард Банка" не повлияет на стабильность банковского сектора, поскольку его доля составила 0,1% от активов платежеспособных финучреждений.
Отметим, что "Форвард Банк" россиянина Рустама Тарико до ноября 2014 работал на украинском рынке под брендом "Русский стандарт".
Напомним, обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства у своих должников. Так, до начала текущего года обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд гривен.
Национальный банк предлагает украинским банкам ввести "банкоматный национальный роуминг". Инициатива позволит гражданам проще получать доступ к своим средствам в случае блэкаута.