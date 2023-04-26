Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету, посвященную Чернобылю

Новая памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская". Фото: НБУ

Национальный банк Украины продолжает серию памятных монет, посвященных возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника. 26 апреля, в 37-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, НБУ вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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Почему рысь

В Нацбанке напоминают, что в прошлом рысь была привычным для Полесья хищником. Но вследствие освоения лесов и массовой охоты ради ценного меха рысь стала редким животным, занесенным в Красную книгу Украины, а также официально признанным в Европе находящимся под угрозой исчезновения.

"Шанс на возрождение вида появился в Чернобыльской зоне. Ведь 30-километровая зона отчуждения и зона безусловного отселения, на которой с 26 апреля 2016 года действует Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, превратились в своеобразный резерват для размножения не только типичных, но и не только типичных редких краснокнижных представителей животного мира. Среди них и рысь евразийская", — говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе монеты в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.

На реверсе на фоне пейзажа изображена рысь, над которой слева на зеркальном фоне надпись: РИСЬ/ЕВРАЗИЙСКАЯ/; наверху — рысь и рысята.

Памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская". Фото: НБУ

Памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская" в сувенирной упаковке. Фото: НБУ

Памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская" в сувенирной упаковке. Фото: НБУ

Где и когда можно приобрести

Купить монету можно будет с 1 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Номинал памятной монеты — 5 грн, тираж — 40 000 шт.

Напомним, Национальный банк Украины накануне годовщины полномасштабной российской агрессии, 23 февраля, презентовал памятную купюру "Помним! Не простим!". Банкнота номиналом в 20 грн, посвященная борьбе украинцев против российской оккупации, выполнена в уникальном вертикальном стиле, не присущем классическим банкнотам Украины.