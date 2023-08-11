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Нацбанк с 12 августа смягчит ряд валютных ограничений

11 августа 2023 13:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк с 12 августа смягчит ряд валютных ограничений
Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили о намерении с 12 августа 2023 года смягчить ряд валютных ограничений. Регулятор объяснил основные цели.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Смягчение валютных ограничений

Как отмечается, смягчение ряда валютных ограничений произойдет с такой целью:

  • более активное участие банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ;
  • рост притока иностранной валюты в Украину;
  • поддержка социальных инициатив по защите украинских граждан.

Кроме того, приняты дополнительные меры по предотвращению непроизводительного оттока капитала из страны для сохранения устойчивости валютного рынка, добавляют в НБУ.

Ожидаются следующие изменения:

Переводы за границу для выплаты пенсий и пособий украинцам. "Укрпочта" сможет осуществлять переводы для выплат.

Нацбанк позволит осуществлять перевод денежных средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с ОВГЗ в гривне, участником которых является банк-нерезидент.

Товарным биржам разрешат переводить деньги нерезиденту для возврата предварительно внесенной им суммы гарантийного обеспечения для участия в торгах.

Валютный надзор финучреждений за импортом. Банки не будут иметь возможности завершить валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае, если происходит полный или частичный возврат денег импортеру со счетов нерезидентов, открытых в украинских банках.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что Национальный банк может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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