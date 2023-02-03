Нацбанк перечислил на нужды обороны 23 млрд грн

Нацбанк за время войны перечислил на нужды обороны 23 млрд грн
Национальный банк Украины (НБУ) перечислил в поддержку сил обороны более 23,9 млрд грн в эквиваленте. Специальный счет был открыт с 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Кто перечислял деньги
Как отмечается, деньги перечисляли как простые граждане, так и предприятия Украины, международное сообщество (США, Британия, Германия, Швеция, Финляндия, Польша, Швейцария, Норвегия, Австралия, Франция, Канада, Болгария, Гонконг и др.)
В частности, из-за границы в иностранной валюте поступило около 8 млрд гривен в эквиваленте.
Совокупно с начала войны Нацбанк перечислил на нужды обороны около 23 млрд грн. В частности, в январе – около 610 млн грн.
Суммы были распределены следующим образом:
- Нацгвардия — 990 млн грн;
- Нацполиция — 1 650 млн грн;
- Министерство обороны — 14 721 млн грн;
- Госпограничная служба — 980,2 млн грн;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации — 4,2 млрд грн;
- Госслужба по чрезвычайным ситуациям — 19,3 млн грн;
- СНБО Украины — 40,5 млн грн;
- Госспецслужба транспорта — 67 млн грн;
- СБУ — 318,2 млн грн.
Что еще стоит знать
Напомним, что Фонд "Вернись живым" и государственное финучреждение "ПриватБанк" объявили сбор средств на экипировку для летчиков. Планируется собрать 31 млн гривен.
Ранее украинцы собрали около 103 млн грн в помощь, пострадавшим от российских ракетных обстрелов многоквартирного дома в Днепре. Сбор средств объявлял Monobank.
Также мы писали, что ПриватБанк передаст 15 млн гривен собственных средств для помощи тем, кто пострадал в трагедии в Днепре. Денежные средства также получат те, кто круглосуточно спасает жизнь днепрян.
Украинцы собрали более 55 миллионов гривен на покупку разведывательно-ударных комплексов для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Средства для фонда "Повернись живим" собирал monobank, который 5 января "вынес" елку из своего приложения.