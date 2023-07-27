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Нацбанк изменил учетную ставку: детали решения

27 июля 2023 14:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк изменил учетную ставку - детали решения
Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

27 июля Национальный банк Украины (НБУ) снизил ключевую процентную ставку с 25% до 22% годовых. Таким образом, регулятор начал цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский прогноз.

Об этом информирует пресс служба НБУ.

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Детали решения

Как отмечают в пресс-центре, это удалось благодаря следующим предпосылкам:

  • более стремительное от прогнозируемого снижение инфляции;
  • продолжительная устойчивая ситуация на валютном рынке;
  • высокий уровень международных валютных резервов;
  • результативность предыдущих шагов по повышению привлекательности гривневых активов.

Как отметил глава Центробанка Андрей Пышный, такое решение — важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при ослаблении валютных ограничений и будущего перехода к более гибкому обменному курсу. Новый уровень учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой устойчивости должен поддержать восстановление украинской экономики.

Также он отметил то, что превзошла ожидания НБУ потребительская инфляция, которая в годовом исчислении с более чем 26% в начале 2023 года замедлилась до 12,8% в июне.

Кроме того, правление Нацбанка опустило ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 процентных пункта, до 18%, а по кредитам рефинансирования на 3 процентных пункта, до 24%.

"Это решение с одной стороны поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности, с другой — позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений", — говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк в январе 2022 года повысил учетную ставку до 10%. В начале войны она оставалась неизменной, однако 3 июня прошлого года ключевая ставка была повышена резко до 25%.

Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом крепости.

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