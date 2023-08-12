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Нацбанк изменил правила внесения наличных через терминал: что изменилось

12 августа 2023 12:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Нацбанк изменил правила внесения наличных через терминал: что изменилось
Внесение наличных через терминал. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Национальный банк Украины изменил правила внесения наличных через терминал. Они вступили в силу с 1 августа. Цель изменений — обеспечить прозрачность и повысить контроль за финансовыми операциями, чтобы предотвратить их использование в противоправных целях.

Об этом говорится в пресс-службе Национального банка Украины.

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Новые требования к платежам наличными через терминал

Следовательно, Нацбанк разрешил не подтверждать операции с наличными через мобильный телефон, если:

  • это касается внесения денег для пополнения счета, имеющего платежную карту. Это возможно в том случае, если терминал может считать карту и корректный ввод ПИН-кода или подтверждение операции банком;
  • производится оплата услуг мобильной связи на сумму до 200 гривен (в течение одного месяца за один номер телефона). Для этого не требуется подтверждения мобильного телефона.

Новые правила НБУ с 1 августа

Следовательно, нововведения вступили в силу с 1 августа. Они касаются пополнения банковских карт. Теперь для проведения такой операции обязательно нужно иметь мобильный телефон.

Как происходит проведение операции:

  • ввод мобильного номера на терминале;
  • получение одноразового пароля (звонок или сообщение);
  • ввод пароля для операции.

Следует отметить, что новые требования не распространяются на ряд платежей. Речь идет об оплате коммунальных платежей, оплате билетов для железнодорожных перевозок, оплате проезда в городском и пригородном транспорте, а также пополнении проездных и транспортных карт.

Напомним, ранее мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) заявили о намерении с 12 августа 2023 смягчить ряд валютных ограничений. Регулятор объяснил основные цели.

Также следует напомнить, что в Украине планируют частично отменить мораторий на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную оплату по кредитам. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

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