Валюту можно покупать онлайн – в каких банках доступна услуга

Приложение "Приват 24". Фото: google.com

С 29 августа 2023 года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках.

О деталях решения идет речь на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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Доступность безналичной валюты

Как отмечают в НБУ, изменения призваны поспособствовать переориентации части спроса населения с наличной валюты на безналичную. Ко всему — операции по продаже валюты онлайн удобнее и безопаснее, что позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом валюты.

Согласно решению НБУ, банки могут продавать безналичную валюту без наличия подтверждения оснований или обязательств по соответствующим операциям. Они будут доступны по курсу, установленному финучреждением. Однако действует ежемесячный лимит в 50 тысяч гривен в эквиваленте банка.

Также регулятор увеличил со 100 тысяч до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на приобретение безналичной иностранной валюты с размещением депозитных счетов от трех месяцев.

Следует заметить, что покупка валюты онлайн была запрещена в начале войны. 21 июля прошлого года Нацбанк разрешил финучреждениям продавать гражданам безналичную валюту при условии вложения денег на срочные депозиты от трех месяцев.

В каких банках доступен обмен валюты онлайн

Украинцы могут покупать доллары и евро в приложении Monobank. Валюту можно приобрести по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно. Курс соответствует карточному при расчете гривневой картой за границей или в иностранных онлайн-магазинах.

В государственном "ПриватБанке" пока совершить обмен иностранной валюты онлайн невозможно. Недоступна такая опция и в Райффайзенбанке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.