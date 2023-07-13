PINBank грозит ликвидация — что говорят в НБУ

Применение финучреждения PINbank. Фото: google.com

В Национальном банке Украины (НБУ) не поддерживают идея ПАО "Укрпочта" о передаче национализированного Первого инвестиционного банка (PINBank) для создания почтового банка.

Такое предложение прокомментировала заместитель руководителя Центробанка Екатерина Рожкова, пишет ЭП.

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Что будет с PINBank

По словам представительницы НБУ, PINBank — не системно важное финучреждение, поэтому его могут просто ликвидировать без негативных последствий для страны.

Его имущество могут продать, а деньги передать в государственный бюджет. Это было бы наиболее оптимальным вариантом.

Апелляция Высшего антикоррупционного суда в апреле оставила по-прежнему судебное решение предыдущей инстанции о конфискации PINbank российского бизнесмена Евгения Гинера (88,9% акций).

Ранее в Национальном агентстве предотвращения коррупции сообщали, что государство рассматривало возможность передачи акций конфискованного PINbank государственному почтовому оператору "Укрпочта".

Однако, по мнению Рожковой, в случае создания нового финучреждения на его основе возможны существенные риски, способные пошатнуть финансовую стабильность страны.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинский государственный оператор почты может получить в управление ранее национализированный PINbank. Это приблизило бы АО "Укрпочта" к выходу на банковский рынок.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" введет новую услугу. Касается она тех, кто занимается торговлей в интернете.